Torna il caldo intenso su Giovinazzo

DOMENICA 12 LUGLIO

Torna a farsi sentire il caldo intenso su tutto il Nord Barese. A Giovinazzo, in questa domenica 12 luglio, sono attesi picchi di 31°, mitigati appena da deboli correnti nord-occidentali. Mare poco mosso ed in tantissimi trascorreranno la giornata in spiaggia.Pomeriggio con cielo sereno e serata stellata. Minime della notte sui 24°, mentre lunedì 13 luglio sono attesi ulteriori rialzi termici sino a sfiorare i 33°.SOLE - Sorge: 5:29, Tramonta: 20:25LUNA - Leva: 2:43, Cala: 19:05 - Luna calante