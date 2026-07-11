Sole e caldo su Giovinazzo
Sole e caldo su Giovinazzo
Territorio

Torna il caldo intenso su Giovinazzo

Punte di 31° nella giornata di domenica 12 luglio

Giovinazzo - domenica 12 luglio 2026
Torna a farsi sentire il caldo intenso su tutto il Nord Barese. A Giovinazzo, in questa domenica 12 luglio, sono attesi picchi di 31°, mitigati appena da deboli correnti nord-occidentali. Mare poco mosso ed in tantissimi trascorreranno la giornata in spiaggia.
Pomeriggio con cielo sereno e serata stellata. Minime della notte sui 24°, mentre lunedì 13 luglio sono attesi ulteriori rialzi termici sino a sfiorare i 33°.

DOMENICA 12 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:29, Tramonta: 20:25
LUNA - Leva: 2:43, Cala: 19:05 - Luna calante
  • meteo Giovinazzo
Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta " per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
11 luglio 2026 Attesa, fede, preghiera e ritualità: la festa "nascosta" per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente
11 luglio 2026 Una nuova scala alla Cappella. In via di sostituzione alcune ringhiere a Ponente
Altri contenuti a tema
Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo Punte attese di 28°
Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Temperature massime finalmente in calo dopo giorni infuocati
Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Temperature in ulteriore aumento da lunedì 29
Sole e 30° su Giovinazzo Sole e 30° su Giovinazzo Domenica caratterizzata dal bel tempo
Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo In tantissimi si riverseranno sul litorale
Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Punte attese di 26°
Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Molti approfitteranno per un primo tuffo in mare
Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Mare da mosso a molto mosso
Emissioni sonore ben oltre l'orario imposto: insorge PrimaVera Alternativa
11 luglio 2026 Emissioni sonore ben oltre l'orario imposto: insorge PrimaVera Alternativa
Regata dei Gonfaloni 2026: ecco il programma completo
11 luglio 2026 Regata dei Gonfaloni 2026: ecco il programma completo
Pietro Grasso a Giovinazzo per parlare del maxiprocesso a Cosa Nostra
10 luglio 2026 Pietro Grasso a Giovinazzo per parlare del maxiprocesso a Cosa Nostra
Madonna del Carmelo: il programma completo nella parrocchia San Giuseppe
10 luglio 2026 Madonna del Carmelo: il programma completo nella parrocchia San Giuseppe
Menini firma il rinnovo: sarà il trainer del Defender Giovinazzo C5
10 luglio 2026 Menini firma il rinnovo: sarà il trainer del Defender Giovinazzo C5
Sterpaglie ed erba alta: aree del cimitero di Giovinazzo in stato di degrado
10 luglio 2026 Sterpaglie ed erba alta: aree del cimitero di Giovinazzo in stato di degrado
TourinGame: dopo la prima giornata avanti San Domenico
10 luglio 2026 TourinGame: dopo la prima giornata avanti San Domenico
Torna a Giovinazzo l'affascinante percorso di "Tesori d'Arte Sacra "
9 luglio 2026 Torna a Giovinazzo l'affascinante percorso di "Tesori d'Arte Sacra"
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.