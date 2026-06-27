Territorio
Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32°
Temperature in ulteriore aumento da lunedì 29
Giovinazzo - domenica 28 giugno 2026
Punte di 32° nella domenica di Giovinazzo, caratterizzata da cieli sereni e caldo che si farà sentire. Ventilazione di direzione variabile e di debole intensità, mare mosso. Pomeriggio con valori termici alti fino al tramonto, quando si registreranno 29°. In serata cielo stellato e minime della notte sui 24°. Peggiora lunedì 29 giugno, quando si toccheranno punte di 34°.
DOMENICA 28 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:28
LUNA - Leva: 19:47, Cala: 3:33 - Gibbosa crescente
DOMENICA 28 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:28
LUNA - Leva: 19:47, Cala: 3:33 - Gibbosa crescente