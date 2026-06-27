Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32°

DOMENICA 28 GIUGNO

Punte di 32° nella domenica di Giovinazzo, caratterizzata da cieli sereni e caldo che si farà sentire. Ventilazione di direzione variabile e di debole intensità, mare mosso. Pomeriggio con valori termici alti fino al tramonto, quando si registreranno 29°. In serata cielo stellato e minime della notte sui 24°. Peggiora lunedì 29 giugno, quando si toccheranno punte di 34°.SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 19:47, Cala: 3:33 - Gibbosa crescente