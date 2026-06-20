Territorio
Sole e 30° su Giovinazzo
Domenica caratterizzata dal bel tempo
Giovinazzo - domenica 21 giugno 2026 Comunicato Stampa
Vento di direzione variabile, mare quasi calmo, e temperature massime che toccheranno i 30°. Inizia a pieno regime l'estate a Giovinazzo, con la possibilità per migliaia di persone di passare la domenica in spiaggia.
Sole e cielo sereno permarranno sino al tramonto ed a sera i valori termici non scenderanno sotto i 24°. Lunedì previsto nuovo innalzamento delle temperature.
DOMENICA 21 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28
LUNA - Leva: 12:30, Cala: 0:21 - Primo quarto
Sole e cielo sereno permarranno sino al tramonto ed a sera i valori termici non scenderanno sotto i 24°. Lunedì previsto nuovo innalzamento delle temperature.
DOMENICA 21 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28
LUNA - Leva: 12:30, Cala: 0:21 - Primo quarto