Porto di Giovinazzo - Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Porto di Giovinazzo - Levante. Foto Gianluca Battista
Territorio

Sole e 30° su Giovinazzo

Domenica caratterizzata dal bel tempo

Giovinazzo - domenica 21 giugno 2026 Comunicato Stampa
Vento di direzione variabile, mare quasi calmo, e temperature massime che toccheranno i 30°. Inizia a pieno regime l'estate a Giovinazzo, con la possibilità per migliaia di persone di passare la domenica in spiaggia.
Sole e cielo sereno permarranno sino al tramonto ed a sera i valori termici non scenderanno sotto i 24°. Lunedì previsto nuovo innalzamento delle temperature.

DOMENICA 21 GIUGNO
SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28
LUNA - Leva: 12:30, Cala: 0:21 - Primo quarto
  • meteo Giovinazzo
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