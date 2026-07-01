Ancora pioggia a Giovinazzo
Ancora pioggia a Giovinazzo
Territorio

Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti

Temperature massime finalmente in calo dopo giorni infuocati

Giovinazzo - giovedì 2 luglio 2026
Dopo l'allerta gialla per possibili precipitazioni arrivata dalla Protezione Civile della Puglia nella giornata di ieri, senza tuttavia un riscontro oggettivo, quest'oggi su Giovinazzo si tornerà a respirare, con annuvolamenti e qualche scroscio possibile sin dall'ora di pranzo. Temperature massime in diminuzione sino a 29°, mare mosso o molto mosso.

Pomeriggio caratterizzato da nuovi annuvolamenti sempre più stratificati ed a sera previsto l'arrivo di piogge su Giovinazzo, a tratti anche consistenti, accompagnate da una ventilazione moderata da quadranti nord-occidentali. Minime della notte sui 23° e calo termico ulteriore per la giornata di venerdì 3 e sabato 4 luglio.
Finalmente Giovinazzo respira.
  • meteo Giovinazzo
Località Cappella, sul litorale di Giovinazzo installata una nuova rampa d'accesso
1 luglio 2026 Località Cappella, sul litorale di Giovinazzo installata una nuova rampa d'accesso
Cala Porto terra di nessuno? La replica dell'assessore Rucci
1 luglio 2026 Cala Porto terra di nessuno? La replica dell'assessore Rucci
Altri contenuti a tema
Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Temperature in ulteriore aumento da lunedì 29
Sole e 30° su Giovinazzo Sole e 30° su Giovinazzo Domenica caratterizzata dal bel tempo
Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo In tantissimi si riverseranno sul litorale
Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Punte attese di 26°
Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Molti approfitteranno per un primo tuffo in mare
Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Mare da mosso a molto mosso
Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Ancora temperature massime sotto la media stagionale. Forti mareggiate sul litorale
Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo Qualche scroscio possibile al primo mattino
AFP Giovinazzo iscritta al campionato di A1
1 luglio 2026 AFP Giovinazzo iscritta al campionato di A1
Concluso il corso "Inglese senza età " della Pro Loco Giovinazzo
1 luglio 2026 Concluso il corso "Inglese senza età" della Pro Loco Giovinazzo
"I colori di Giovinazzo ", presentato il volume nella parrocchia San Domenico
1 luglio 2026 "I colori di Giovinazzo", presentato il volume nella parrocchia San Domenico
L'ASD ASPA "Don Tonino Bello " brilla ai Campionati Regionali Federali di pattinaggio artistico su rotelle
1 luglio 2026 L'ASD ASPA "Don Tonino Bello" brilla ai Campionati Regionali Federali di pattinaggio artistico su rotelle
Riccio di mare, Consiglio Regionale approva fermo biologico fino al 2029
1 luglio 2026 Riccio di mare, Consiglio Regionale approva fermo biologico fino al 2029
Chiusura mese della Madonna delle Grazie: preghiera comunitaria davanti ad un'edicola
30 giugno 2026 Chiusura mese della Madonna delle Grazie: preghiera comunitaria davanti ad un'edicola
Cala Porto terra di nessuno
30 giugno 2026 Cala Porto terra di nessuno
“Risvegli Mediterranei”, il nuovo album di Michele Jamil Marzella
30 giugno 2026 “Risvegli Mediterranei”, il nuovo album di Michele Jamil Marzella
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.