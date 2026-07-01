Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti

Dopo l'allerta gialla per possibili precipitazioni arrivata dalla Protezione Civile della Puglia nella giornata di ieri, senza tuttavia un riscontro oggettivo, quest'oggi susi tornerà a respirare, con annuvolamenti e qualche scroscio possibile sin dall'ora di pranzo. Temperature massime in diminuzione sino a 29°, mare mosso o molto mosso.Pomeriggio caratterizzato da nuovi annuvolamenti sempre più stratificati ed a sera previsto l'arrivo di piogge su Giovinazzo, a tratti anche consistenti, accompagnate da una ventilazione moderata da quadranti nord-occidentali. Minime della notte sui 23° e calo termico ulteriore per la giornata di venerdì 3 e sabato 4 luglio.Finalmente Giovinazzo respira.