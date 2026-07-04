Territorio
Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo
Punte attese di 28°
Giovinazzo - domenica 5 luglio 2026
Sole, cieli azzurri grazie ad un sostenuto vento di Tramontana e mare agitato. Questo il quadro climatico che attende i giovinazzesi in questa prima domenica di luglio. Temperature massime sui 28°, un'ottima notizia per chi detesta il caldo, non troppo buona per chi ama trascorrere le giornate in spiaggia.
Al pomeriggio ancora sole, vento che salterà a Maestrale e moto ondoso che andrà attenuandosi sino a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà 25°. Minime della notte sui 22°, risalita dei valori massimi nella giornata di lunedì 6 luglio.
DOMENICA 5 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:27
LUNA - Leva: 23:28, Cala: 10:38 - Gibbosa calante
Al pomeriggio ancora sole, vento che salterà a Maestrale e moto ondoso che andrà attenuandosi sino a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà 25°. Minime della notte sui 22°, risalita dei valori massimi nella giornata di lunedì 6 luglio.
DOMENICA 5 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:27
LUNA - Leva: 23:28, Cala: 10:38 - Gibbosa calante