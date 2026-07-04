Mare Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mare Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo

Punte attese di 28°

Giovinazzo - domenica 5 luglio 2026
Sole, cieli azzurri grazie ad un sostenuto vento di Tramontana e mare agitato. Questo il quadro climatico che attende i giovinazzesi in questa prima domenica di luglio. Temperature massime sui 28°, un'ottima notizia per chi detesta il caldo, non troppo buona per chi ama trascorrere le giornate in spiaggia.
Al pomeriggio ancora sole, vento che salterà a Maestrale e moto ondoso che andrà attenuandosi sino a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà 25°. Minime della notte sui 22°, risalita dei valori massimi nella giornata di lunedì 6 luglio.

DOMENICA 5 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:27
LUNA - Leva: 23:28, Cala: 10:38 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione
4 luglio 2026 Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione
San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
4 luglio 2026 San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
Altri contenuti a tema
Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Temperature massime finalmente in calo dopo giorni infuocati
Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Temperature in ulteriore aumento da lunedì 29
Sole e 30° su Giovinazzo Sole e 30° su Giovinazzo Domenica caratterizzata dal bel tempo
Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo In tantissimi si riverseranno sul litorale
Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Punte attese di 26°
Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Molti approfitteranno per un primo tuffo in mare
Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Domenica col sole e vento di Traversone su Giovinazzo Mare da mosso a molto mosso
Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Vento freddo e sole: la primavera che non t'aspetti su Giovinazzo Ancora temperature massime sotto la media stagionale. Forti mareggiate sul litorale
Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
4 luglio 2026 Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
Nell'anfiteatro del Convento dei Frati Cappuccini l'opera di Antonello Taranto
4 luglio 2026 Nell'anfiteatro del Convento dei Frati Cappuccini l'opera di Antonello Taranto
"U Maxi ", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
4 luglio 2026 "U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
4 luglio 2026 Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame ", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
4 luglio 2026 Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
Torna "100x100 Maturi ": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
3 luglio 2026 Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
3 luglio 2026 Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
3 luglio 2026 Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.