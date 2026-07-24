Tir in fiamme sulla statale 16 bis: uscita obbligatoria a Giovinazzo Nord in direzione Foggia

La Polizia Locale sta continuando a deviare il traffico verso il ponte per Terlizzi

Traffico paralizzato dall'alba di oggi, 24 luglio, sulla SS16 bisin direzione Foggia, a causa dell'incendio di un mezzo pesante in territorio molfetteseL'allarme è scattato poco prima delle 6.00 nei pressi dello svincolo, dove il tir è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, insieme ai Carabinieri ed alla Polizia Locale di Molfetta.Il traffico viene ancora deviato dalla Polizia Locale di Terlizzi dall'uscita diSul posto anche Servizio ACI.