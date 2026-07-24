Tir in fiamme ss 16 bis. <span>Foto MolfettaViva</span>
Tir in fiamme ss 16 bis. Foto MolfettaViva
Cronaca

Tir in fiamme sulla statale 16 bis: uscita obbligatoria a Giovinazzo Nord in direzione Foggia

La Polizia Locale sta continuando a deviare il traffico verso il ponte per Terlizzi

Giovinazzo - venerdì 24 luglio 2026 13.26
Traffico paralizzato dall'alba di oggi, 24 luglio, sulla SS16 bis tra Giovinazzo e Bisceglie in direzione Foggia, a causa dell'incendio di un mezzo pesante in territorio molfettese.
L'allarme è scattato poco prima delle 6.00 nei pressi dello svincolo Molfetta Serra Nicola, dove il tir è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, insieme ai Carabinieri ed alla Polizia Locale di Molfetta.
Il traffico viene ancora deviato dalla Polizia Locale di Terlizzi dall'uscita di Giovinazzo Nord-Terlizzi per permettere la completa pulizia della carreggiata e la sua messa in sicurezza. Sul posto anche Servizio ACI.
  • Polizia Locale Giovinazzo
  • Strada statale 16 bis
  • Incidente strada statale 16 bis
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