Incidente 16 bis. <span>Foto Bit Live</span>
Incidente 16 bis. Foto Bit Live
Cronaca

Incidente sulla 16 bis tra S.Spirito e Giovinazzo: intervento dei Vigili del Fuoco

Traffico rallentato. Sul posto anche la Polizia Locale

Giovinazzo - mercoledì 17 giugno 2026 12.20
Traffico rallentato in ambo le direzioni lungo la strada statale 16 bis, tra Santo Spirito e Giovinazzo. Non solo i lavori ad un cavalcavia a Catino sulla carreggiata Nord, ma anche un incidente, in direzione opposta. Un banale tamponamento tra due veicoli, stando alle primissime ricostruzioni, ma è stato reso necessario anche l'arrivo dei Vigili del Fuoco.
Traffico rallentato e Polizia Locale impegnata sia nei rilievi del caso, sia nel ripristinare la viabilità. Si consiglia prudenza lungo il tratto, dove si viaggia ad una corsia.
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