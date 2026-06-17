Incidente sulla 16 bis tra S.Spirito e Giovinazzo: intervento dei Vigili del Fuoco

Traffico rallentato in ambo le direzioni lungo la strada statale 16 bis, tra Santo Spirito e Giovinazzo. Non solo i lavori ad un cavalcavia a Catino sulla carreggiata Nord, ma anche un incidente, in direzione opposta. Un banale tamponamento tra due veicoli, stando alle primissime ricostruzioni, ma è stato reso necessario anche l'arrivo dei Vigili del Fuoco.Traffico rallentato e Polizia Locale impegnata sia nei rilievi del caso, sia nel ripristinare la viabilità. Si consiglia prudenza lungo il tratto, dove si viaggia ad una corsia.