Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento

La strada viscida e la pioggia potrebbero essere tra le cause dell'incidente avvenuto quest'oggi, 13 febbraio, all'interno della8 che sorge lungo la strada statale 16 bis, in direzione Foggia, tra Santo Spirito e Giovinazzo.Un'auto ha slittato ed ha finito la sua corsa contro una colonnina per il rifornimento carburante, di fatto abbattendola e sradicandola di netto. Sul posto, allertati dal personale, sono immediatamente giunti iper scongiurare un principio di incendio. Fortunatamente - fanno sapere i pompieri intervenuti - gli impianti automatici di chiusura dei serbatoi hanno funzionato bene così le squadre sul posto hanno solo dovuto controllare il principio di incendio e mettere in sicurezza i luoghi dell'impatto.Sul luogo del sinistro anche il servizio 118, ma la persona coinvolta nell'incidente ha riportato solo contusioni e tanto spavento.