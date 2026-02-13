Cronaca
Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
Incidente lungo la strada statale 16 bis in direzione Nord
Giovinazzo - venerdì 13 febbraio 2026 16.09
La strada viscida e la pioggia potrebbero essere tra le cause dell'incidente avvenuto quest'oggi, 13 febbraio, all'interno della stazione di servizio Q8 che sorge lungo la strada statale 16 bis, in direzione Foggia, tra Santo Spirito e Giovinazzo.
Un'auto ha slittato ed ha finito la sua corsa contro una colonnina per il rifornimento carburante, di fatto abbattendola e sradicandola di netto. Sul posto, allertati dal personale, sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco per scongiurare un principio di incendio. Fortunatamente - fanno sapere i pompieri intervenuti - gli impianti automatici di chiusura dei serbatoi hanno funzionato bene così le squadre sul posto hanno solo dovuto controllare il principio di incendio e mettere in sicurezza i luoghi dell'impatto.
Sul luogo del sinistro anche il servizio 118, ma la persona coinvolta nell'incidente ha riportato solo contusioni e tanto spavento.
