Tesori d'Arte Sacra gioca d'anticipo da questo fine settimana

Continuano per tutti i fine settimana di settembre, con un orario anticipato rispetto ai mesi estivi da poco trascorsi, le aperture straordinarie di chiese e rettorie del centro storico di Giovinazzo nell'ambito del, a cura della, grazie all'intesa ed il sostegno dell'amministrazione comunale, evento inserito nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025".Ogni weekend infatti dalle 18.00 alle 21.00, come da programma diffuso, le chiese coinvolte aprono in modo alternato, assicurando così la visita il sabato ad alcune chiese e la domenica ad altre e dunque garantendo nell'insieme del weekend la fruizione e la valorizzazione di luoghi altrimenti chiusi e non facilmente disponibili, custodi di un patrimonio artistico, ecclesiastico e devozionale.Ricordiamo come il progettooltre alle aperture straordinarie, garantisce accoglienza e supporto alla visita libera attraverso suoi operatori qualificati, riconoscibili dal badge del Progetto, che dunque introducono i visitatori ad una prima conoscenza del bene e del patrimonio in esso conservato.L'attività, che continua a riscuotere successo e ampio consenso registrando nei weekend di luglio e agosto ben oltre 7000 visitatori, possiede caratteristiche di ampio respiro nel contesto culturale in cui si muove e molto presto produrrà una nuova pubblicazione editoriale di prestigio sull'intera pittura giovinazzese, resa seguendo il criterio della periodizzazione storica e dei contesti artistici e sociali di cui è espressione.In occasione delle, sabato 27 e domenica 28 settembre, previsti inoltre tour gratuiti alla scoperta del patrimonio ecclesiastico del centro antico.