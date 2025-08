"Tesori d'Arte Sacra" a Giovinazzo: nuovi appuntamenti ad agosto

è un progetto della, volto a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della diocesi in sinergia con le amministrazioni pubbliche.Per questa ragione, a partire già dal 2023, l, attivando una serie di iniziative che ha coinvolto le chiese del centro storico, la Concattedrale di Santa Maria Assunta e le chiese rurali dell'agro giovinazzese.tra visite guidate e aperture straordinarie nei weekend, le attività in programma hanno registrato un'affluenza di. Da un lato, i cittadini sono stati profondamente felici di poter frequentare alcuni dei luoghi della loro infanzia, che prima di questo progetto non osservavano delle aperture regolari, dall'altro, i turisti hanno potuto scoprire degli autentici tesori nascosti, chiesette suggestive e opere d'arte raffinate.La Fondazione Museo Diocesano ha attivato il progetto Tesori d'Arte Sacra anche a Molfetta con due percorsi tematici. Il primo riguarda l'apertura straordinaria delle torri del Duomo di San Corrado che ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, con oltre 200 partecipanti, richiedendo di attivare nuove date per il mese agosto: il 10 e il 24.Il secondo percorso è il Giaquinto Tour Experience, un tour che si snoda tra Museo Diocesano, dove si trova la collezione dei disegni Piepoli-Spadavecchia e il deposito delle opere della Cattolica Popolare, tra cui spicca il "Cristo Buon Pastore", oltre alle opere giovanili di Giaquinto e del suo allievo Nicola Porta, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santo Stefano e la chiesa di San Domenico che invece conservano alcune delle opere più note del maestre: l'Assunta, Tobiolo e l'angelo e la Madonna del Rosario. Di recente il tour tematico è stato pubblicizzato sull'inserto di Repubblica dedicato alle bellezze di Puglia, in uscita il 31 luglio. Ad agosto saranno previste due date che permettono di partecipare all'attività: il 2 e il 9.Per maggiori informazioni e prenotazioni per i tour tematici contattare glie quello di Molfetta al 351 986 9433.