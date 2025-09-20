Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Eventi e cultura

Nel fine settimana torna a Giovinazzo "Tesori d'Arte Sacra"

Chiesette confraternali e cattedrale aperte ai visitatori

Giovinazzo - sabato 20 settembre 2025
Torna anche questo fine settimana "Tesori d'Arte Sacra", con aperture straordinarie di chiese e rettorie del centro storico di Giovinazzo nell'ambito del Progetto Tesori d'Arte Sacra, a cura della Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo, grazie all'intesa ed il sostegno dell'amministrazione comunale. L'evento culturale è inserito nel cartellone "Giovinazzo Estate 2025" che va concludendosi in questo mese di settembre.

Anche nel weekend del 20 e 21 settembre, dalle 18.00 alle 21.00, come da programma diffuso, le chiese coinvolte apriranno al pubblico in modo alternato, assicurando così la visita il sabato ad alcune chiese e la domenica ad altre e dunque garantendo nell'insieme del weekend la fruizione e la valorizzazione di luoghi altrimenti chiusi e non facilmente disponibili, custodi di un patrimonio artistico, ecclesiastico e devozionale.

Ricordiamo come il progetto "Tesori d'Arte Sacra", oltre alle aperture straordinarie, garantisce accoglienza e supporto alla visita libera attraverso suoi operatori qualificati, riconoscibili dal badge del Progetto, che dunque introducono i visitatori ad una prima conoscenza del bene e del patrimonio in esso conservato.

L'attività "Tesori d'Arte Sacra", che continua a riscuotere successo e ampio consenso registrando nei week end di luglio e agosto ben oltre 7000 visitatori, possiede caratteristiche di ampio respiro nel contesto culturale in cui si muove e molto presto produrrà una nuova pubblicazione editoriale di prestigio sull'intera pittura giovinazzese, resa seguendo il criterio della periodizzazione storica e dei contesti artistici e sociali di cui è espressione. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, inoltre, sabato 27 e domenica 28 settembre, previsti inoltre tour gratuiti alla scoperta del patrimonio ecclesiastico del centro antico.
