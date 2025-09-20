Nel fine settimana torna a Giovinazzo "Tesori d'Arte Sacra"

Torna anche questo fine settimanacon aperture straordinarie di chiese e rettorie del centro storico di Giovinazzo nell'ambito del Progetto Tesori d'Arte Sacra, a cura della Fondazione Museo Diocesano e Info Point Giovinazzo, grazie all'intesa ed il sostegno dell'amministrazione comunale. L'evento culturale è inserito nel cartelloneche va concludendosi in questo mese di settembre.Anche neldalle 18.00 alle 21.00, come da programma diffuso, le chiese coinvolte apriranno al pubblico in modo alternato, assicurando così la visita il sabato ad alcune chiese e la domenica ad altre e dunque garantendo nell'insieme del weekend la fruizione e la valorizzazione di luoghi altrimenti chiusi e non facilmente disponibili, custodi di un patrimonio artistico, ecclesiastico e devozionale.Ricordiamo come il progetto, oltre alle aperture straordinarie, garantisce accoglienza e supporto alla visita libera attraverso suoi operatori qualificati, riconoscibili dal badge del Progetto, che dunque introducono i visitatori ad una prima conoscenza del bene e del patrimonio in esso conservato.L'attivitàche continua a riscuotere successo e ampio consenso registrando nei week end di luglio e agosto ben oltre 7000 visitatori, possiede caratteristiche di ampio respiro nel contesto culturale in cui si muove e molto presto produrrà una nuova pubblicazione editoriale di prestigio sull'intera pittura giovinazzese, resa seguendo il criterio della periodizzazione storica e dei contesti artistici e sociali di cui è espressione. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, inoltre, sabato 27 e domenica 28 settembre, previsti inoltre tour gratuiti alla scoperta del patrimonio ecclesiastico del centro antico.