"Tesori d'Arte Sacra", ottimi riscontri per il tour sulle icone mariane

Si fa presto a dire l'"Info Point turistico serve a quello, a promuovere il territorio". Poi c'è modo e modo per farlo e farlo con competenza.A Giovinazzo il lavoro delle guide turistiche e di chi lo gestisce è straordinario e sta portando ottimi frutti.Sabato 16 maggio si è svolto un altro tourha raccolto visitatori provenienti da Andria, Terlizzi, Molfetta ed anche una rappresentanza abruzzese, arrivata in Puglia da Chieti.L'esperienza diha accompagnato i visitatori alla scoperta delle immagini della Vergine Maria nelle opere d'arte custodite nelle chiese di Giovinazzo, proprio nel mese maggio, nel mese mariano per eccellenza, completando così la serie degli appuntamenti con la storia e il patrimonio ecclesiastico già presentato in tutta questa primavera.Vedere per le vie del centro storico gruppi ben guidati, organizzati, dovrebbe essere motivo di orgoglio perché finalmente si è pensato ad incanalare gli sforzi delle precedenti amministrazioni su direttrici professionali e non più improvvisate.