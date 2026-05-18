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Tour "mariano" dell'Info Point. Foto Info Point Giovinazzo
Turismo

"Tesori d'Arte Sacra", ottimi riscontri per il tour sulle icone mariane

Incessante l'attività di promozione storica e culturale della città di Giovinazzo dell'Info Point turistico

Giovinazzo - lunedì 18 maggio 2026
Si fa presto a dire l'"Info Point turistico serve a quello, a promuovere il territorio". Poi c'è modo e modo per farlo e farlo con competenza.
A Giovinazzo il lavoro delle guide turistiche e di chi lo gestisce è straordinario e sta portando ottimi frutti.

Sabato 16 maggio si è svolto un altro tour Tesori d'Arte Sacra ha raccolto visitatori provenienti da Andria, Terlizzi, Molfetta ed anche una rappresentanza abruzzese, arrivata in Puglia da Chieti.

L'esperienza di Nunzia Stufano ha accompagnato i visitatori alla scoperta delle immagini della Vergine Maria nelle opere d'arte custodite nelle chiese di Giovinazzo, proprio nel mese maggio, nel mese mariano per eccellenza, completando così la serie degli appuntamenti con la storia e il patrimonio ecclesiastico già presentato in tutta questa primavera.

Vedere per le vie del centro storico gruppi ben guidati, organizzati, dovrebbe essere motivo di orgoglio perché finalmente si è pensato ad incanalare gli sforzi delle precedenti amministrazioni su direttrici professionali e non più improvvisate.

Tour mariano dell'Info Point
Tour mariano dell'Info Point © Info Point Giovinazzo
  • Tesori d'arte Sacra
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