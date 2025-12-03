Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo
Eventi e cultura

A Giovinazzo ripartono i tour tematici di "Tesori d'Arte Sacra"

Doppio appuntamento al sabato

Giovinazzo - mercoledì 3 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Ripartono i tour tematici di Tesori d'Arte Sacra in collaborazione con l'Info Point.

Nell'ambito del potenziamento dell'ufficio turistico, pensato per i mesi invernali, le visite guidate, curate come sempre da guide turistiche abilitate, saranno gratuite.
Tra i primissimi appuntamenti sabato 6 dicembre nel tardo pomeriggio ci sarà il tour sull'ecumenico San Nicola, mentre sabato 13 sarà la volta dell'itinerario riguardante le testimonianze iconografiche di Santa Lucia.

Quest'ultimo reso ancora più suggestivo dalla possibilità di raggiungere e visitare insieme la chiesetta rurale, sul solco della tradizione.

Presto saranno comunicate le date e dettagli di tutte le iniziative culturali pensate per grandi e bambini.
