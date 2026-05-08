Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo. <span>Foto Info Point Giovinazzo</span>
Tesori d'arte Sacra a Giovinazzo. Foto Info Point Giovinazzo
Turismo

Tesori d'Arte Sacra, a Giovinazzo un tour sull'iconografia mariana

Appuntamento con l'Info Point per sabato 16 maggio

Giovinazzo - venerdì 8 maggio 2026
Un nuovo appuntamento con i percorsi storico-artistici targati Tesori d'Arte Sacra. Si potranno scoprire le molteplici sfaccettature dell'iconografia mariana presenti nell'arte pittorica custodita nelle chiese del centro antico di Giovinazzo.

Il tour è organizzato dall'Info Point turistico cittadino è l'appuntamento è fissato per le ore 18.00 di sabato 16 maggio in piazza Umberto I.
Partendo dall'Info Point, i visitatori potranno intraprendere un viaggio tra le pregevoli testimonianze che celebrano la maternità espressa nell'arte.
La visita guidata richiede la prenotazione obbligatoria e prevede un contributo. Gratuito per i possessori della card Tesori d'Arte Sacra.
Per Info e Prenotazioni 375 565 3445 (anche WhatsApp) oppure una mail ad: infopointgiovinazzo@gmail.com
  • Tesori d'arte Sacra
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