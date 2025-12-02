I banchetti AIL in piazza. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Associazioni

Stelle di Natale AIL, nel ponte dell'Immacolata tornano a Giovinazzo i banchetti

Sarà possibile acquistarle ed aiutare la ricerca su leucemie, linfomi e mieloma

Giovinazzo - martedì 2 dicembre 2025
Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre ci sarà la grande raccolta per sostenere la ricerca e dare speranza alle famiglie degli ammalati di leucemie, mieloma e linfomi.
AIL, infatti, finanzia la ricerca su queste malattie e le altre malattie del sangue; organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini; sostiene servizi socio-assistenziali (sostegno psicologico, legale, trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, disbrigo pratiche e supporti economici); accoglie gratuitamente pazienti e familiari nelle Case alloggio AIL realizzate vicino ai maggiori Centri di Ematologia; collabora a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali, la realizzazione o il rinnovo di ambulatori, day hospital e reparti di ricovero, l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia; sostiene scuole e sale gioco in ospedale per i bambini e i ragazzi ricoverati.

A Giovinazzo i banchetti con la Stelle di Natale AIL saranno aperti al pubblico sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30.
«Per continuare a far crescere la ricerca - spiegano dall'AIL Giovinazzo - abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le stelle di natale AIL con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno».
Un sostegno che Giovinazzo non ha mai fatto mancare ogni anno e che, ne siamo certi, anche in questa occasione sarà rinnovato.
