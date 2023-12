Stelle di Natale AIL, Giovinazzo sostiene convintamente la ricerca

Tre giorni di raccolta per la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma, grazie alla vendita delle Stelle di Natale, degli alberelli di limone, delle ciotole e dei calamondini. I volontarinon si sono risparmiati, nonostante il maltempo, ed hanno dato ulteriore testimonianza di impegno nel sociale su una tematica purtroppo sempre attuale.Sono loro la parte migliore della cittadina adriatica ed ogni tanto va ribadito a chiare lettere.Nei tre giorni di raccolta,, hanno venduto376 in totale che hanno fruttato 2900 euro a cui aggiungere i 2000 euro già racimolati in fase di prevendita.complessivi che finiranno nelle casse dell'AIL, l'associazione che dal 1969 è al fianco degli ammalati affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie.In tutti questi anni AIL ha promosso e sostenuto la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, assistendo i pazienti e le famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze. AIL inoltre si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.Giovinazzo ha risposto "presente" ed ha mostrato grande sensibilità ancora una volta.