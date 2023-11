Banchetti AIL con le stelle di Natale a Giovinazzo l'8, 9 e 10 dicembre

Torneranno anche quest'anno, nel mese di dicembre, i banchetti dei volontari con le Stelle di Natale dell'A Giovinazzo continua l'impegno del gruppo locale, che nei giorniprossimi allestirà il consueto punto vendita in piazza Vittorio Emanuele II. Il banchetto sarà aperto dalle 9.00 alle 13.00 e, al pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00.13 euro, dunque, solo 13 euro per una pianta bellissima, simbolo del Natale e soprattutto per sostenere la ricerca contro le leucemie e supportare le famiglie degli ammalati. Giovinazzo, ne siamo certi, saprà rispondere "presente".