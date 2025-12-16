Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo

Giovinazzo ha risposto presente all'appello dellalinfomi e mieloma, per sostenere la ricerca attraverso l'acquisto delleNel ponte dell'Immacolata, dal 6 all'8 dicembre, nella cittadina adriatica i volontari hanno venduto ben 343 piante (tra stelle di natale e piantine di limoni e calamondini) alle quali si aggiunge anche la vendita dei gadget proposti quest'anno tra sfere natalizie, stelle di cioccolato e bracciali.I volontari AIL di Giovinazzo, coordinati dahanno quindi raccolto un importo totale di circa 8000 euro (il rendiconto ufficiale si potrà visionare sul sito ufficiale di AIL Bari tra qualche giorno) che sosterranno l'attività di ricercatori, medici e personale sanitario in lotta quotidiana per sconfiggere le leucemie ed i mielomi e per sostenere le famiglie degli ammalati.«I volontari della sezione AIL di Giovinazzo - si legge in una nota - ringraziano tutti i cittadini che ogni anno sostengono e ci sostengono. Rinnoviamo altresì l'invito a chiunque voglia avvicinarsi per dare un contributo fattivo come volontario. La ricerca - si sottolinea - ha bisogno non solo di sostegno economico ma anche di un impegno annuale nelle piazze e nelle strade delle nostre città. Per qualsiasi informazione in tale senso è possibile chiamare il numero 3490783736 (Francesca) vi aspettiamo».