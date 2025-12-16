Stelle di Natale Ail a Giovinazzo
Stelle di Natale Ail a Giovinazzo
Attualità

Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo

Soddisfazione per la risposta ottenuta nella lotta contro le leucemie, i linfomi ed il mieloma

Giovinazzo - martedì 16 dicembre 2025
Giovinazzo ha risposto presente all'appello della AIL - Associazione italiana lotta alle leucemie, linfomi e mieloma, per sostenere la ricerca attraverso l'acquisto delle Stelle di Natale.

Nel ponte dell'Immacolata, dal 6 all'8 dicembre, nella cittadina adriatica i volontari hanno venduto ben 343 piante (tra stelle di natale e piantine di limoni e calamondini) alle quali si aggiunge anche la vendita dei gadget proposti quest'anno tra sfere natalizie, stelle di cioccolato e bracciali.

I volontari AIL di Giovinazzo, coordinati da Francesca Roberti, hanno quindi raccolto un importo totale di circa 8000 euro (il rendiconto ufficiale si potrà visionare sul sito ufficiale di AIL Bari tra qualche giorno) che sosterranno l'attività di ricercatori, medici e personale sanitario in lotta quotidiana per sconfiggere le leucemie ed i mielomi e per sostenere le famiglie degli ammalati.

«I volontari della sezione AIL di Giovinazzo - si legge in una nota - ringraziano tutti i cittadini che ogni anno sostengono e ci sostengono. Rinnoviamo altresì l'invito a chiunque voglia avvicinarsi per dare un contributo fattivo come volontario. La ricerca - si sottolinea - ha bisogno non solo di sostegno economico ma anche di un impegno annuale nelle piazze e nelle strade delle nostre città. Per qualsiasi informazione in tale senso è possibile chiamare il numero 3490783736 (Francesca) vi aspettiamo».
  • AIL
  • Stelle di Natale AIL
