Tornano in piazza anche a Giovinazzo le Stelle di Natale AIL

Tornano anche quest'anno, i banchetti dei volontari con le Stelle di Natale dell'AIL, l'associazione che da decenni lotta contro le leucemie, i linfomi ed i mielomi.A Giovinazzo continua l'impegno del gruppo locale, che nei giorniallestirà il consueto punto vendita in piazza Vittorio Emanuele II. Il banchetto sarà apertoe al pomeriggio, dalleNelle settimane precedenti era possibile prenotare oggetti natalizi (sfere in vetro soffiato e bracciale in acciaio) e dolciumi (Stelle di cioccolato con nocciole intere al latte o fondenti).13 euro, dunque, solo 13 euro per una pianta bellissima simbolo del Natale e soprattutto per sostenere la ricerca contro le leucemie e supportare le famiglie degli ammalati. Giovinazzo, ne siamo certi, saprà rispondere "presente".