Stelle di Natale AIL, a Giovinazzo si replica

La solidarietà corre sulle gambe di straordinari volontari e volontarie, che in ogni angolo di Italia e per diverse associazioni con differenti scopi si prodigano per raggiungere obiettivi importanti.È il caso dellche a Giovinazzo ha aperto al pubblico i suoi banchetti già nella giornata dell'8 dicembre per la vendita delle bellissimeNella prima giornata di questa campagna 2022 ne sono state vendute ben 150.Le piante saranno nuovamente acquistabili a partire dalla mattinata di sabato 10 dicembre sia in piazza Sant'Agostino, sia in piazza Vittorio Emanuele II secondo i seguenti orari:10 dicembre - dalle 17.30 alle 19.0011 dicembre - dalle 9.00 alle 13.0010 dicembre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.0011 dicembre - dalle 9.00 alle 13.00La donazione è die servirà a sostenere l'Associazione Italiana lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma nel supporto alla ricerca contro malattie che colpiscono ogni anno centinaia di italiani. Grazie ad una intesa sottoscritta nel 2020, anche l'Avis scende in campo al fianco di AIL. Il protocollo è mirato a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della ricerca e della cultura del dono. I volontari Avis sono quindi impegnati a promuovere la manifestazione Stelle di Natale AIL e contribuiscono alla distribuzione delle piantine in tutta Italia.Un gesto semplice che, unito a tanti altri, può ridare speranza a tantissimi ammalati ed alle loro famiglie.