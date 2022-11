A dicembre tornano le Stelle di Natale dell'AIL Giovinazzo

I NUMERI DELLE STELLE

Torneranno anche quest'anno, nel mese di dicembre, i banchetti dei volontari con le, l'associazione che da decenni lotta contro le leucemie, i linfomi ed i mielomi.A Giovinazzo continua l'impegno del gruppo locale, che tra l'8 e l'11 dicembre prossimo allestirà due punti di vendita in piazza Sant'Agostino ed in piazza Vittorio Emanuele II. Nel primo caso banchetti aperti dalle 9.00 alle 13.00 nel giorno dell'Immacolata e l'11 dicembre, mentre il 10 dicembre le Stelle di Natale potranno essere acquistate al modico prezzo dianche al pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00.In piazza Vittorio Emanuele II, invece, 8, 10 e 11 dicembre banchetti aperti dalle 9.00 alle 13.00 ed il sabato, 10 dicembre, anche al pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00.12 euro, dunque, solo 12 euro per una pianta bellissima simbolo del Natale e soprattutto per sostenere la ricerca contro le leucemie e supportare le famiglie degli ammalati. Giovinazzo, ne siamo certi, saprà rispondere "presente".I numeri delle Stelle di Natale ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che hanno portato l'AIL a distribuire dal 1989 ad oggie raccogliere oltreUn prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno AIL è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita dasu tutto il territorio nazionale.