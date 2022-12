Stelle di Natale AIL, i giovinazzesi rispondono "presente"

Sostegno alla ricerca e una nuova speranza per ammalati di leucemia e i loro familiari.Questo lo scopo primario della raccolta fondi attraverso la vendita delle Stelle di Natale dell'AIL, svoltasi anche a Giovinazzo nelle giornate dell'8, del 10 e dell'11 dicembre.Si attendeva una congrua risposta da parte dei giovinazzesi che è puntualmente arrivata. Le piantine costavano 12 euro e ne sono state vendute 220 così suddivise: 8 dicembre 150, 10 dicembre 60, 11 dicembre 110. Il totale raccolto è di 2.640, una somma che unita alle altre raccolte in Puglia ed in Italia servirà a sostenere ricercatori, medici, infermieri e psicologi che svolgono un ruolo decisivo nel supporto agli ammalati ed alle loro famiglie.E quella raccolta fondi ha il volto pulito dei volontari e delle volontarie a cui l'intera comunità deve sempre un grande "grazie".