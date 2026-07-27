L'Associazione di Promozione Culturale Semele presenta "Le Boss – Quando la mafia è femmina"

L'Associazione di Promozione Culturale Semele propone a Giovinazzo un altro appuntamento di grande rilievo culturale dedicato alla letteratura, alla legalità e all'approfondimento dei fenomeni criminali.Martedì 28 luglio, alle ore 19.00,sarà presentato il libroscritto dall'avvocato e criminologaprofessionista da anni impegnata nello studio della criminalità, della violenza di genere e delle nuove forme di devianza, oltre che volto noto dell'informazione televisiva nazionale. L'opera conduce il lettore in una riflessione intensa sul potere, sulla violenza e sul ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni mafiose, affrontando temi di grande attualità con il rigore dell'analisi criminologica e la forza della narrazione.A dialogare con l'autrice sarà la criminologain un confronto che offrirà al pubblico spunti di riflessione sulle dinamiche criminali che hanno ispirato il romanzo e sulle implicazioni sociali e culturali dei fenomeni mafiosi.La serata sarà impreziosita dalle letture di, che interpreterà alcuni tra i brani più significativi del volume, accompagnando il pubblico in un percorso di grande intensità emotiva. Al termine dell'incontro è previsto il firmacopie con l'autrice. L'ingresso è libero.L'iniziativa, organizzata dall' Associazione Semele, si svolge con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, con l'obiettivo di promuovere momenti di crescita culturale e sensibilizzazione sui temi della legalità, attraverso il dialogo tra autori, professionisti e cittadini: «Crediamo - dicono gli organizzatori - che la cultura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per comprendere la realtà e costruire una coscienza civile sempre più forte. Ospitare Mariatiziana Rutigliani significa offrire al territorio un'occasione di confronto autorevole su temi complessi e di straordinaria attualità, confermando l'impegno della nostra associazione nella promozione di eventi che coniughino qualità, riflessione e partecipazione».