Eventi e cultura
L'Associazione di Promozione Culturale Semele presenta "Le Boss – Quando la mafia è femmina"
A Giovinazzo un incontro con l'autrice Mariatiziana Rutigliani
Giovinazzo - lunedì 27 luglio 2026 19.28 Comunicato Stampa
L'Associazione di Promozione Culturale Semele propone a Giovinazzo un altro appuntamento di grande rilievo culturale dedicato alla letteratura, alla legalità e all'approfondimento dei fenomeni criminali.
Martedì 28 luglio, alle ore 19.00, nell'Atrio Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, sarà presentato il libro "Le Boss – Quando la mafia è femmina", scritto dall'avvocato e criminologa Mariatiziana Rutigliani, professionista da anni impegnata nello studio della criminalità, della violenza di genere e delle nuove forme di devianza, oltre che volto noto dell'informazione televisiva nazionale. L'opera conduce il lettore in una riflessione intensa sul potere, sulla violenza e sul ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni mafiose, affrontando temi di grande attualità con il rigore dell'analisi criminologica e la forza della narrazione.
A dialogare con l'autrice sarà la criminologa Paola Carrieri, in un confronto che offrirà al pubblico spunti di riflessione sulle dinamiche criminali che hanno ispirato il romanzo e sulle implicazioni sociali e culturali dei fenomeni mafiosi.
La serata sarà impreziosita dalle letture di Maria Pia Lasorsa, che interpreterà alcuni tra i brani più significativi del volume, accompagnando il pubblico in un percorso di grande intensità emotiva. Al termine dell'incontro è previsto il firmacopie con l'autrice. L'ingresso è libero.
L'iniziativa, organizzata dall' Associazione Semele, si svolge con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, con l'obiettivo di promuovere momenti di crescita culturale e sensibilizzazione sui temi della legalità, attraverso il dialogo tra autori, professionisti e cittadini: «Crediamo - dicono gli organizzatori - che la cultura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per comprendere la realtà e costruire una coscienza civile sempre più forte. Ospitare Mariatiziana Rutigliani significa offrire al territorio un'occasione di confronto autorevole su temi complessi e di straordinaria attualità, confermando l'impegno della nostra associazione nella promozione di eventi che coniughino qualità, riflessione e partecipazione».
Martedì 28 luglio, alle ore 19.00, nell'Atrio Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, sarà presentato il libro "Le Boss – Quando la mafia è femmina", scritto dall'avvocato e criminologa Mariatiziana Rutigliani, professionista da anni impegnata nello studio della criminalità, della violenza di genere e delle nuove forme di devianza, oltre che volto noto dell'informazione televisiva nazionale. L'opera conduce il lettore in una riflessione intensa sul potere, sulla violenza e sul ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni mafiose, affrontando temi di grande attualità con il rigore dell'analisi criminologica e la forza della narrazione.
A dialogare con l'autrice sarà la criminologa Paola Carrieri, in un confronto che offrirà al pubblico spunti di riflessione sulle dinamiche criminali che hanno ispirato il romanzo e sulle implicazioni sociali e culturali dei fenomeni mafiosi.
La serata sarà impreziosita dalle letture di Maria Pia Lasorsa, che interpreterà alcuni tra i brani più significativi del volume, accompagnando il pubblico in un percorso di grande intensità emotiva. Al termine dell'incontro è previsto il firmacopie con l'autrice. L'ingresso è libero.
L'iniziativa, organizzata dall' Associazione Semele, si svolge con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari, con l'obiettivo di promuovere momenti di crescita culturale e sensibilizzazione sui temi della legalità, attraverso il dialogo tra autori, professionisti e cittadini: «Crediamo - dicono gli organizzatori - che la cultura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per comprendere la realtà e costruire una coscienza civile sempre più forte. Ospitare Mariatiziana Rutigliani significa offrire al territorio un'occasione di confronto autorevole su temi complessi e di straordinaria attualità, confermando l'impegno della nostra associazione nella promozione di eventi che coniughino qualità, riflessione e partecipazione».