Cura del verde pubblico e manutenzioni: PVA in Villa Comunale il 31 luglio

Con un video (che pubblichiamo sotto il nostro scritto), nelle scorse oreha lanciato un appello ai cittadini ed alle cittadine a prendere parte ad una grande assemblea pubblica in Villa Comunale il prossimo 31 luglio, a partire dalle ore 19.00.Oggetto degli interventi saranno la cura del verde pubblico e la sua manutenzione, che secondo gli esponenti del gruppo di opposizione sono assai lacunosi in un'azione amministrativa più volte definita improvvisata e farraginosa.Ci sarà modo di rapportarsi con consiglieri e membri del direttivo per rivolgere loro domande. PVA intende tenere informata la cittadinanza sulle ultime scelte sbagliate della Giunta Sollecito e lo farà nel modo più trasparente possibile, in uno dei luoghi di incontro della gente di Giovinazzo.