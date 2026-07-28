Ficus australis secco. <span>Foto PVA</span>
Ficus australis secco. Foto PVA
Politica

Cura del verde pubblico e manutenzioni: PVA in Villa Comunale il 31 luglio

Serata dedicata ad informare la cittadinanza sulle lacune dell'azione amministrativa

Giovinazzo - martedì 28 luglio 2026
Con un video (che pubblichiamo sotto il nostro scritto), nelle scorse ore PrimaVera Alternativa ha lanciato un appello ai cittadini ed alle cittadine a prendere parte ad una grande assemblea pubblica in Villa Comunale il prossimo 31 luglio, a partire dalle ore 19.00.

Oggetto degli interventi saranno la cura del verde pubblico e la sua manutenzione, che secondo gli esponenti del gruppo di opposizione sono assai lacunosi in un'azione amministrativa più volte definita improvvisata e farraginosa.
Ci sarà modo di rapportarsi con consiglieri e membri del direttivo per rivolgere loro domande. PVA intende tenere informata la cittadinanza sulle ultime scelte sbagliate della Giunta Sollecito e lo farà nel modo più trasparente possibile, in uno dei luoghi di incontro della gente di Giovinazzo.

  • PrimaVera Alternativa
  • Verde pubblico
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