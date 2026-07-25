Territorio
Di nuovo caldo intenso su Giovinazzo
Lunedì migliora con abbassamento delle massime
Giovinazzo - domenica 26 luglio 2026
Di nuovo caldo intenso su Giovinazzo in questa ultima domenica di luglio, per via di ventilazioni sciroccali. Massime che toccheranno i 35°, col mare che risulterà da mosso a molto mosso. Pomeriggio con qualche velatura che diverrà annuvolamento verso il tramonto. Serata velata e minime della notte sui 25°. Le brutte notizie però finiscono qui, perché da lunedì i valori termici massimi torneranno ad abbassarsi di qualche grado per potersi godere serenamente questa porzione d'estate.
DOMENICA 26 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:41, Tramonta: 20:15
LUNA - Leva: 18:33, Cala: 2:16 - Gibbosa crescente
DOMENICA 26 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:41, Tramonta: 20:15
LUNA - Leva: 18:33, Cala: 2:16 - Gibbosa crescente