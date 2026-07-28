Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio: Giovinazzo la spunta su Brindisi

Il Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio di voga si tinge di biancoverde. Nella regata andata in scena nello specchio d'acqua di Cala Porto domenica 26 luglio (si sostituiva la tappa di Molfetta), i ragazzi terribili delll'hanno spuntata in rimonta sui Remuri Brindisi, recuperando alla compagine biancoazzurra ben 1 minuto e 15 secondi.Una prestazione eccellente che inorgoglisce il patron Peppino Cervone e suo figlio Francesco, direttore sportivo del sodalizio. Una rimonta che ha inevitabilmente un riflesso sulla classifica generale della kermesse riservata ad imbarcazioni a dieci remi a sedile fisso:Tutto ciò ha un solo significato: domenica 2 agosto, in Cala Porto, per la Regata dei Gonfaloni, atto finale del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio,. Dopo anni di ricostruzione, per Peppino e Francesco Cervone sembra essere arrivato il momento di raccogliere grossi e buoni frutti. Giudice supremo, come sempre, sarà il mare.