Flavio Fanfulla
Flavio Fanfulla

Il Defender Giovinazzo C5 si tiene stretto Fanfulla

Il pivot classe ’05 ha rinnovato il proprio accordo per altri tre anni: sarà biancoverde fino al 2029

Giovinazzo - martedì 28 luglio 2026 Comunicato Stampa
Lo aspettano altre tre stagioni con la maglia del Defender Giovinazzo C5, Flavio Fanfulla, lui così attaccato a quei colori e a quella maglia sin da tenera età sotto gli occhi dell'attuale dg Marzella suo istruttore dai tempi della scuola calcio a cinque.

La crescita esponenziale del pivot classe '05, che rimarrà biancoverde fino al 30 giugno 2029, ha ancora, per gli osservatori e tecnici, dei margini elevati prova ne sia il campionato di serie A2 Elite disputato ad alti livelli. Negli occhi dei tifosi resta impresso il goal segnato con la capolista Benevento con un coast to coast da applausi, ma l'atleta giovinazzese non è stato solo quello, siglando 10 gol.

Il presidente Carlucci, quindi, non lascia andar via uno dei suoi gioiellini cresciuti in casa e ha raggiunto l'accordo con il pivot made in Giovinazzo perché è convinto che anche nel campionato di serie A Kinto saprà recitare un ruolo da protagonista con la sua forza fisica e il suo agonismo condite da una ottima dose di self-control. Fanfulla per il club biancoverde ha rappresentato non solo il passato, ma è anche il presente e il futuro.

E lui non ha nascosto la sua soddisfazione: «Sono davvero contento di essere stato riconfermato. Per me - ha detto Fanfulla - significa tanto perché vuol dire che la società e lo staff credono in me e questo è un motivo in più per dare tutto in campo. La serie A rappresenta una sfida bellissima anche se siamo consapevoli che il livello tecnico sarà molto alto».

«Personalmente sarà un bel banco di prova per la mia crescita, cercherò di imparare dai compagni facendomi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Sono convinto - ha concluso Fanfulla - che i tifosi saranno il nostro sesto uomo in campo».
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