Il Defender Giovinazzo C5 si tiene stretto Fanfulla

Lo aspettano altre tre stagioni con la maglia del, lui così attaccato a quei colori e a quella maglia sin da tenera età sotto gli occhi dell'attualesuo istruttore dai tempi della scuola calcio a cinque.La crescita esponenziale del pivot classe '05, che rimarrà biancoverde fino, ha ancora, per gli osservatori e tecnici, dei margini elevati prova ne sia il campionato di serie A2 Elite disputato ad alti livelli. Negli occhi dei tifosi resta impresso il goal segnato con la capolista Benevento con un coast to coast da applausi, ma l'atleta giovinazzese non è stato solo quello,Il presidente Carlucci, quindi, non lascia andar via uno dei suoi gioiellini cresciuti in casa e ha raggiunto l'accordo con il pivot made in Giovinazzo perché è convinto che anche nel campionato di serie A Kinto saprà recitare un ruolo da protagonista con la sua forza fisica e il suo agonismo condite da una ottima dose di self-control. Fanfulla per il club biancoverde ha rappresentato non solo il passato, ma è anche il presente e il futuro.E lui non ha nascosto la sua soddisfazione: «Sono davvero contento di essere stato riconfermato. Per me - ha detto Fanfulla - significa tanto perché vuol dire che la società e lo staff credono in me e questo è un motivo in più per dare tutto in campo.anche se siamo consapevoli che il livello tecnico sarà molto alto».«Personalmente, cercherò di imparare dai compagni facendomi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Sono convinto - ha concluso Fanfulla - che i tifosi saranno il nostro sesto uomo in campo».