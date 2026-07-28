Teatro dei burattini
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Eventi e cultura

A Giovinazzo torna il Teatro Nazionale dei Burattini

Dal 28 luglio al 6 agosto in Villa Comunale

Giovinazzo - martedì 28 luglio 2026
Sono una delle forme d'arte più coinvolgenti per i bimbi e le bimbe e torneranno a Giovinazzo per animare le serate tra fine luglio ed inizio agosto.

Torna da questa sera in Villa Comunale il Teatro Nazionale dei Burattini. Dal 28 luglio e sino al 6 agosto saranno proposti tre spettacoli da Alessio Sasso alle 19.00, alle 20.00 ed alle 21.00. L'ingresso costa appena 2 euro, ma la magia di uno spettacolo di burattini - ogni sera differente dal precedente - resterà un ricordo indelebile per i vostri piccoli.
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