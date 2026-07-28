A Giovinazzo torna il Teatro Nazionale dei Burattini

Sono una delle forme d'arte più coinvolgenti per i bimbi e le bimbe e torneranno a Giovinazzo per animare le serate tra fine luglio ed inizio agosto.Torna da questa sera in Villa Comunale ilDal 28 luglio e sino al 6 agosto saranno proposti tre spettacoli da Alessio Sasso alleL'ingresso costa appena 2 euro, ma la magia di uno spettacolo di burattini - ogni sera differente dal precedente - resterà un ricordo indelebile per i vostri piccoli.