Ondata di calore, punte di 34° nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 19 LUGLIO

Ancora caldo intenso sul Nord Barese e su Giovinazzo in particolare, con punte di 34° in una domenica contraddistinta da correnti di direzione variabile e cielo sereno. Percepiti 37° per via di un tasso di umidità elevatissimo. Mare da quasi calmo a poco mosso, gioia di chi ama trascorrere la giornata in spiaggia.Sino al tramonto ci saranno 32°, poi a sera lieve ventilazione sud-orientale ma il termometro ben oltre le 22.00 segnerà ancora 30°.Migliora purtroppo solo da mercoledì 28.SOLE - Sorge: 5:35, Tramonta: 20:20LUNA - Leva: 11:22, Cala: 23:06 - Luna crescente