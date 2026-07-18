Tramonto e caldo sul porticciolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Tramonto e caldo sul porticciolo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Ondata di calore, punte di 34° nella domenica di Giovinazzo

Percepiti anche 37° per via del tasso di umidità. Purtroppo il clima asfissiante permarrà sino a martedì 21 luglio

Giovinazzo - domenica 19 luglio 2026
Ancora caldo intenso sul Nord Barese e su Giovinazzo in particolare, con punte di 34° in una domenica contraddistinta da correnti di direzione variabile e cielo sereno. Percepiti 37° per via di un tasso di umidità elevatissimo. Mare da quasi calmo a poco mosso, gioia di chi ama trascorrere la giornata in spiaggia.
Sino al tramonto ci saranno 32°, poi a sera lieve ventilazione sud-orientale ma il termometro ben oltre le 22.00 segnerà ancora 30°.
Migliora purtroppo solo da mercoledì 28.

DOMENICA 19 LUGLIO
SOLE - Sorge: 5:35, Tramonta: 20:20
LUNA - Leva: 11:22, Cala: 23:06 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
  • caldo Giovinazzo
Futuro AFP Giovinazzo: la nuova cordata si defila
18 luglio 2026 Futuro AFP Giovinazzo: la nuova cordata si defila
Tutti gli eventi del cartellone estivo a Giovinazzo di sabato 18 luglio
18 luglio 2026 Tutti gli eventi del cartellone estivo a Giovinazzo di sabato 18 luglio
Altri contenuti a tema
Torna il caldo intenso su Giovinazzo Torna il caldo intenso su Giovinazzo Punte di 31° nella giornata di domenica 12 luglio
Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo Punte attese di 28°
Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Giovinazzo respira: a sera attese piogge anche consistenti Temperature massime finalmente in calo dopo giorni infuocati
Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Caldo su Giovinazzo: domenica con punte di 32° Temperature in ulteriore aumento da lunedì 29
Sole e 30° su Giovinazzo Sole e 30° su Giovinazzo Domenica caratterizzata dal bel tempo
Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo Sole e punte di 29° nella domenica di Giovinazzo In tantissimi si riverseranno sul litorale
Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Sole e vento nord-occidentale nella domenica di Giovinazzo Punte attese di 26°
Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Domenica con punte di 27° su Giovinazzo Molti approfitteranno per un primo tuffo in mare
Selezioni per il Corteo Storico: la Pro Loco Giovinazzo spiega con un VIDEO
18 luglio 2026 Selezioni per il Corteo Storico: la Pro Loco Giovinazzo spiega con un VIDEO
"Le città invisibili ", alla Cittadella della Cultura un viaggio letterario e sonoro
18 luglio 2026 "Le città invisibili", alla Cittadella della Cultura un viaggio letterario e sonoro
Guasto sulla linea: ritardi e cancellazione dei treni da e per Giovinazzo
17 luglio 2026 Guasto sulla linea: ritardi e cancellazione dei treni da e per Giovinazzo
Alga tossica anche a Giovinazzo. Lo conferma Arpa Puglia
17 luglio 2026 Alga tossica anche a Giovinazzo. Lo conferma Arpa Puglia
Defender Giovinazzo C5, Dibenedetto: «Contentissimo per il rinnovo»
17 luglio 2026 Defender Giovinazzo C5, Dibenedetto: «Contentissimo per il rinnovo»
Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone " s'interrogano
17 luglio 2026 Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone" s'interrogano
A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale
17 luglio 2026 A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale
100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
16 luglio 2026 100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.