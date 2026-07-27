Sant'Anna, benedette la gestanti in piazza San Salvatore

Erano tanti i fedeli che hanno partecipato ieri sera, 26 luglio, alla tradizionale celebrazione eucaristica inin occasione della solennità liturgica digenitori della Madonna.Padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, sul finire della messa, più volte minacciata da improvvisi scrosci di pioggia, hapresenti, incentrando il suo messaggio di benedizione sui nascituri, affidando le famiglie all'azione dello Spirito Santo.Si è consumato così un rito ripetuto più volte a Giovinazzo e che travalica le generazioni. Un atto di affidamento totale alla volontà di Dio sotto il manto protettivo della Madre della Vergine Maria.Vi raccontiamo questa celebrazione attraverso alcuni nostri scatti.