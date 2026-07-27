Religioni
Sant'Anna, benedette la gestanti in piazza San Salvatore
Ieri sera la santa messa officiata da padre Francesco Depalo
Giovinazzo - lunedì 27 luglio 2026 0.14
Erano tanti i fedeli che hanno partecipato ieri sera, 26 luglio, alla tradizionale celebrazione eucaristica in piazza San Salvatore in occasione della solennità liturgica di San Gioacchino e Sant'Anna, genitori della Madonna.
Padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, sul finire della messa, più volte minacciata da improvvisi scrosci di pioggia, ha benedetto le gestanti presenti, incentrando il suo messaggio di benedizione sui nascituri, affidando le famiglie all'azione dello Spirito Santo.
Si è consumato così un rito ripetuto più volte a Giovinazzo e che travalica le generazioni. Un atto di affidamento totale alla volontà di Dio sotto il manto protettivo della Madre della Vergine Maria.
Vi raccontiamo questa celebrazione attraverso alcuni nostri scatti.
Padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, sul finire della messa, più volte minacciata da improvvisi scrosci di pioggia, ha benedetto le gestanti presenti, incentrando il suo messaggio di benedizione sui nascituri, affidando le famiglie all'azione dello Spirito Santo.
Si è consumato così un rito ripetuto più volte a Giovinazzo e che travalica le generazioni. Un atto di affidamento totale alla volontà di Dio sotto il manto protettivo della Madre della Vergine Maria.
Vi raccontiamo questa celebrazione attraverso alcuni nostri scatti.