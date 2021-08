Parcheggi, PD Giovinazzo: «Residenti vessati dai pagamenti»

«Assolutamente vessatorio per i residenti nelle zone centrali della città è il sistema della sosta a pagamento pensato e posto in essere dall'Amministrazione Comunale nei mesi estivi».Lo sostiene in una nota la segreteria cittadina del Partito Democratico, che racconta: «Accade, infatti, che chi risieda nei dintorni di Piazza Vittorio Emanuele II, zona "quattro fontane" e via Papa Giovanni XIII con le sue diramazioni, si possa trovare dinanzi ad esborsi di gran lunga superiori al solo abbonamento previsto per i tre mesi estivi. Oltre alla spesa di € 18,00 per il predetto abbonamento - rimarcano i Dem -, il tartassato residente:-nel caso possieda più di una vettura (all'interno del nucleo familiare), se riesca, fortunatamente, a trovare parcheggio nella giungla, soprattutto serale, del traffico, deve pagare € 4 per la sosta per l'arco della intera giornata, importo che, moltiplicato per i tre mesi estivi (ma non solo) può arrivare a quasi € 400,00;- nei giorni immediatamente successivi al pagamento dell'abbonamento, in attesa dell'inserimento degli estremi dell'auto nel database (procedura diventata ancor più farraginosa, essendo stata la gestione delegata ad un soggetto terzo rispetto all'Ente comunale), è, comunque, tenuto a pagare il grattino giornaliero di € 4 per diversi giorni, giungendo ad un importo pari all'abbonamento estivo, che quindi si raddoppia».I democratici giovinazzesi insistono infine su una situazione incresciosa sollevata nei mesi passati anche da Antonio Galizia. A qualcuno sarebbe capitata la disavventura di una contravvenzione perché nel database del Comune non era stato ancora registrato il pagamento dell'abbonamento: «Si consideri, inoltre, che nei giorni immediatamente successivi al pagamento dell'abbonamento - si legge in chiusura di nota -, in attesa dell'inserimento degli estremi dell'auto nel database, qualche malcapitato, ritenendo, peraltro giustamente, completata la procedura con il pagamento, se parcheggia all'interno delle strisce blu, incorre in sanzioni pecuniarie di € 40,00 e passa. Per la serie...Comunque vada, sarà un salasso!», è l'amara ed al contempo ironica conclusione del PD di Giovinazzo.