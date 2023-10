Parcheggi Giovinazzo, le novità a partire dal 1° ottobre

Dalla giornata di ieri, domenica 1° ottobre, e sino al 30 aprile 2024, i parcheggi a pagamento resteranno attiviche comprende piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Cappuccini, via Marconi, corso Principe Amedeo e piazza Garibaldi (solo sul lato parallelo a via Marconi).Dal lunedì al sabato gli orari di validità dei parcheggi a pagamento saranno dalle 10.00 alle 13.00 al mattino e dalle 17.00 alle 21.00 a sera., una novità assoluta per assimilare la cittadina adriatica ad altre realtà limitrofe, voluta fortemente dall'assessorato alla Polizia Locale guidato da Alfonso Arbore.