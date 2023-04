Dal 1° maggio parte il nuovo sistema tariffario di parcheggio a Giovinazzo

Partirà dail nuovo sistema tariffario per i parcheggi a pagamento a Giovinazzo.Da un paio di mesi si può posteggiare l'auto grazie all'ausilio della Appma dagli inizi di maggio diminuiranno anche le tariffe. Si passacon eccezione dei lungomari, dove il costo per un'ora di sosta nelle strisce blu sarà di 1 euro.L'assessore alla Polizia Locale,si è detto «soddisfatto per questa decisione in seno alla Giunta, sposata dalla maggioranza tutta ed anche dalle opposizioni in commissione consiliare. Anche a loro va il mio grazie per questo spirito collaborativo».Arbore ha altresì annunciato che, ad eccezione dei mesi estivi, quindi da giugno sino a fine agosto, la domenica sarà libera da vincoli di pagamento, come ormai accade in tanti comuni del Barese.«Il nostro slogan - ha concluso l'assessore - è quindi "Venite a Giovinazzo!", ad indicare una voglia dell'amministrazione comunale di spingere per maggiori afflussi, senza troppi patemi dei visitatori per multe o infrazioni. Dal prossimo anno - è stata la precisazione finale - ci auguriamo di poter presentare un piano parcheggi nelle periferie più completo, grazie a quello a raso di via Fossato ed all'implementazione dell'area mercatale e di altre aree a sud dell'abitato».