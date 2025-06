Tornano i parcheggi a pagamento nel centro di Giovinazzo

Da domenica 1° giugno, nelle zone "stagionali", è tornato attivo il servizio di sosta a pagamento a cura della società SIS.Parcometri accesi dalla mezzanotte del 31 maggio, tranne quelli installati nelle zone del centro città, che invece saranno attivi da oggiper consentire al gestore uscente lo smontaggio delle proprie apparecchiature. Al fine di far riabituare l'utenza e per finalità di collaudo, esclusivamente nei primi giorni è prevista una fase di tolleranza.Invariate le tariffe del servizio per poter sostare nei circaLa sosta prossimamente potrà essere pagata anche on line direttamente da smartphone mediante l'App PrestoPark.Chi ne ha diritto, nelle prossime settimane avrà la possibilità di effettuare le operazioni di richiesta degli abbonamenti. Procedura possibile solo on line collegandosi da smartphone al sito muvin.it Per qualsiasi informazione sarà attivo dal 10 giugno 2025 un infopoint della SIS in Vico I via Napoli, n. 15N a Giovinazzo.