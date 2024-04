A Giovinazzo dal 1° maggio nuovi orari e tariffe per le soste a pagamento

Delibera parcheggi a pagamento Documento PDF

Dal prossimo, a Giovinazzo, tornano le aree di sosta a pagamento sulle strisce blu. Le fasce orarie a pagamento vannodi tutti i giorni ( escluse le domeniche dei mesi di maggio e settembre).Per ogni dettaglio, si allega la delibera di Giunta nella quale si possono visionare giorni, mesi, tariffe, orari e zone della città nelle quali avverranno i cambiamenti.«Dal prossimo 1° maggio, e come ogni estate, inizia la sosta a pagamento sulle strisce blu in varie zone di Giovinazzo - spiega l'assessore alla Polizia Locale con delega alla Mobilità sostenibile,- Invito i giovinazzesi a spostarsi in città con mezzi alternativi come il bike sharing, le biciclette private e i bus elettrici che partiranno sempre dal 1° maggio ( Tpl). Al contempo, informo i forestieri e i turisti che vengono a trovarci, che ci sono due punti in entrata e in uscita dalla città dove ci sono comodi e gratuiti parcheggi: nella zona sud, quello nei pressi del poliambulatorio, ex pronto soccorso, e in zona nord nell'ampia area mercatale. Si tratta di due parcheggi vicinissimi al centro cittadino e dai frequentatissimi luoghi della movida giovinazzese, quindi comodissimi. Pertanto, il mio invito è di lasciare le macchine e di godersi la bellezza della nostra città e dei suoi suggestivi scorci».