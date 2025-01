Gestione aree di sosta a pagamento: c'è la gara del Comune di Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha indetto una gara aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del citato D.lgs. n.36/2023, da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica Empulia, per l', per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di consegna del servizio, per un importo presuntivo a base di gara di euroe quindi per complessivi euro 625.000,00, oltre IVA se dovuta.Gli atti sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio il 17 dicembre scorso, mentre la delibera di Giunta porta la data del 28 novembre. Il termine ultimo scadrà il 24 gennaio, mentre l'apertura buste è prevista per il 27 gennaio.A garanzia provvisoria le società interessate dovranno versare 19.500 euro, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pari a 975.000 euro. Il Responsabile Unico del Progetto è stato individuato dalla dott.ssa Lucia Cannato, responsabile dell'ufficio Gare e Appalti. questo link tutte le info e gli atti utili a partecipare alla gara.