Selezioni per il Corteo Storico: la Pro Loco Giovinazzo spiega con un VIDEO

Sabato 22 agosto andrà in scena l'edizione 2026 del Corteo Storico di Giovinazzo, uno dei più longevi di Puglia. Nelle scorse giornate le polemiche non sono mancate, anche attraverso i social network: troppe le dame, pochi i vestiti, chissà come vengono scelte.Ed allora la Pro Loco Giovinazzo, per ribadire il nuovo corso, ha realizzato un video che vi proponiamo sotto il nostro scritto. In quel video si spiegano criteri ed esigenze per le scelte, ribadendo che, essendo cambiati i tempi, c'è la possibilità per alcune donne di ricevere una parte maschile.