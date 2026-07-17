Alga tossica anche a Giovinazzo. Lo conferma Arpa Puglia

figura tra le località costiere pugliesi dove la presenza dicomunemente nota come, ha raggiunto i livelli più elevati. A evidenziarlo è il monitoraggio effettuato dall'nella prima metà di luglio, che conferma una situazione di particolare attenzione lungo il litorale cittadino.Secondo i dati diffusi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale,insieme a Molfetta, Torre Canne e Porto Badisco. Nella mappa elaborata dall'Arpa queste aree sono contrassegnate con il livello di massima attenzione. Particolare attenzione verso il litorale a Nord della cittadina adriatica, verso la Prima Cala al confine con il territorio di Molfetta. In risalita purtroppo i dati anche verso S.Spirito.Il fenomeno era stato già segnalato nei giorni scorsi da numerosi cittadini attraverso i social network e trova ora conferma nei rilievi ufficiali eseguiti dall'Agenzia.L'Arpa ricorda che la presenza dell'alga non comporta automaticamente il divieto di balneazione, ma invita alla prudenza quando le concentrazioni risultano particolarmente elevate, soprattutto in presenza di mare mosso o dopo le mareggiate. In queste condizioni, infatti, il moto ondoso può favorire la formazione di aerosol marino contenente tossine prodotte dall'alga.L'esposizione può provocare disturbi generalmente transitori,Il monitoraggio dell'Arpa proseguirà anche nelle prossime settimane per seguire l'evoluzione del fenomeno lungo le coste pugliesi durante la stagione estiva.