Festa Madonna del Carmine: a San Giuseppe messa presieduta dal vescovo

Si avvicina la festa esterna nel rione San Giuseppe in onore della. Terminata ieri, 15 luglio, la Novena alla Vergine del Monte Carmelo, quest'oggi la comunità parrocchiale guidata da don Vincenzo Sparapano vivrà intensamente la solennità liturgica.Programma intenso, dunque, che partirà alle ore 7.00 con la santa messa nella chiesetta detta delin via Papa Giovanni XXIII. Quindi alle 9.00, per chi non potrà in precedenza, sarà celebrata un'altra messa nella parrocchia San Giuseppe. Alle 11.00 ancora una celebrazione eucaristica ma uno dei momenti clou della giornata sarà la Supplica alla Vergine. In mattinata ed al pomeriggio, la festa liturgica sarà annunciata dal giro per la città della Bassa Musica Città di Molfetta.Alle 19.30 poi la messa vespertina sarà presieduta dal Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Sarà presente il clero cittadino, le autorità civili e militari nonché i rappresentanti dell'Associazione Abitino della Madonna del Carmine. A seguire concerto "Stella del Mare: canto a Maria": soprano M° Anna Maria Stella Pansini, pianoforte M° Valeria Scivetti.