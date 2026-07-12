Federica Fusaro. <span>Foto Ufficio stampa </span>
Federica Fusaro. Foto Ufficio stampa
Eventi e cultura

La giovinazzese Federica Fusaro incoronata Miss Framesi Puglia 2026

Sarà la prima pre-finalista pugliese a Miss Italia

Giovinazzo - domenica 12 luglio 2026 2.34
Miss Framesi Puglia 2026 è Federica Fusaro, 18enne di Giovinazzo, dal capello lungo castano, studentessa di Economia e gestione aziendale, amazzone a livello agonistico in sella al suo inseparabile Camaro. La prima pre-finalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta venerdì 10 luglio in Piazza Pietro Nenni ad Orta Nova. A premiarla la giuria presieduta da Vittoria Mastrogiacomo, Assessora alla Cultura e Promozione del Territorio del comune del Tavoliere.

L'organizzazione della finale regionale del più celebre concorso di bellezza è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Orta Nova.
La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, ha avuto come madrina la splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.
Ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film "Quo vado?" e "Sei mai stata sulla luna?".

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