La giovinazzese Federica Fusaro incoronata Miss Framesi Puglia 2026

18enne di Giovinazzo, dal capello lungo castano, studentessa di Economia e gestione aziendale, amazzone a livello agonistico in sella al suo inseparabile Camaro. La prima pre-finalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta venerdì 10 luglio in Piazza Pietro Nenni ad Orta Nova. A premiarla la giuria presieduta da Vittoria Mastrogiacomo, Assessora alla Cultura e Promozione del Territorio del comune del Tavoliere.L'organizzazione della finale regionale del più celebre concorso di bellezza è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Orta Nova.La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, ha avuto come madrina la splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.Ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film "Quo vado?" e "Sei mai stata sulla luna?".