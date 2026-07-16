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Vita di città

100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade

L'iniziativa del Viva Network in collaborazione con il Gran Shopping celebra gli studenti di sei città diplomati con 100 e 100 e lode

Giovinazzo - giovedì 16 luglio 2026 10.42
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest'anno 100x100 Maturi, l'iniziativa ideata da InnovaNews con lo staff del gruppo Viva Network per celebrare gli studenti che hanno concluso il percorso delle scuole superiori conseguendo il massimo dei voti.

L'appuntamento è fissato per martedì 28 luglio 2026, nella piazza antistante l'ingresso principale del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, che ospiterà una serata dedicata al merito, all'impegno e ai talenti del territorio, creando un ponte tra giovani, istituzioni, università e mondo delle imprese.

Anche quest'anno la manifestazione si svolgerà con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi, confermando una collaborazione istituzionale sempre più solida a sostegno della valorizzazione delle eccellenze scolastiche.

L'edizione 2026 sarà resa possibile anche grazie al sostegno delle aziende partner che hanno scelto di investire nei giovani e nel loro futuro: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO e Contasudinoi, Università LUM Giuseppe Degennaro.

Ospite speciale dell'evento sarà Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore, scrittore e content creator tra i più apprezzati in Italia nel campo dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Con la sua capacità di raccontare la scienza in modo coinvolgente e accessibile, Fartade incontrerà i neodiplomati offrendo una testimonianza dedicata alla curiosità, alla conoscenza e alla capacità di trasformare le passioni in un percorso professionale.

L'edizione 2026 offrirà inoltre nuove opportunità concrete ai partecipanti. L'Università LUM sarà presente con uno spazio dedicato all'orientamento universitario, durante il quale illustrerà la propria offerta formativa e riserverà ai ragazzi alcuni omaggi esclusivi. Accanto a questo, LUO – rinnovando l'opportunità proposta nella scorsa edizione - metterà a disposizione 10 stage della durata di un mese, offrendo ai diplomati un'importante occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso un'esperienza formativa sul campo.

Nata con l'obiettivo di riconoscere pubblicamente il valore dell'impegno scolastico, la manifestazione 100x100 Maturi è cresciuta negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento per il territorio. Nelle precedenti edizioni ha coinvolto centinaia di studenti provenienti dai sei Comuni coinvolti, creando un momento di incontro tra eccellenze scolastiche, istituzioni e realtà produttive locali.

«100x100 Maturi non è soltanto una cerimonia di premiazione - spiegano gli organizzatori - Vogliamo che sia un'esperienza capace di lasciare qualcosa ai ragazzi. Celebrare il merito è importante, ma lo è ancora di più creare occasioni concrete di crescita, orientamento e confronto con chi ogni giorno investe nel talento e nell'innovazione. Per questo continuiamo ad ampliare la rete di partner e opportunità, affinché questo traguardo possa rappresentare anche l'inizio di un nuovo percorso. E per gli stessi motivi rinnoviamo anche quest'anno i premi per gli studenti che – pur non avendo raggiunto l'obiettivo numerico del 100 – si sono distinti per la propria perseveranza con brillanti successi durante il percorso scolastico».

La macchina organizzativa è già al lavoro. Mentre numerosi istituti scolastici stanno aderendo al progetto, restano ancora aperte anche le autocandidature, per consentire la partecipazione a tutti gli studenti diplomati dell'anno scolastico 2025/2026 che hanno conseguito 100 o 100 e lode.

Le autocandidature resteranno aperte fino a domani, venerdì 17 luglio.

Informazioni sull'evento
Martedì 28 luglio 2026
  • Ore 17.30 – Registrazione dei partecipanti
  • Ore 18.30 – Inizio della manifestazione
Luogo: Gran Shopping Mongolfiera – Molfetta / Piazza antistante l'ingresso principale
  • Esami di maturità
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