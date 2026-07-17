Politica
A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale
Sabato 18 luglio all'interno dell'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II
Giovinazzo - venerdì 17 luglio 2026 Comunicato Stampa
Prende il via l'attesa serata conclusiva dedicata alla declamazione e alla premiazione del Concorso di Poesie e Racconti in dialetto - "Autori in Campo", una fortunata iniziativa giunta alla sua XII Edizione e promossa dall'Associazione Touring Juvenatium Odv - ETS. L'evento si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 20.00 nella suggestiva cornice dell'Istituto Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.
L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno a un tema fortemente evocativo e legato all'identità locale: "Addò l'acque sbatte, u méure respònne – Tra le mura della Città e il Mare". Attraverso la voce e la creatività dei partecipanti, la manifestazione celebra il valore della tradizione, la bellezza del patrimonio linguistico dialettale e le radici storiche del territorio.
La serata non sarà soltanto un momento di celebrazione letteraria, ma un vero e proprio spettacolo a tutto tondo. Ad accompagnare la lettura e la declamazione dei testi inediti ci saranno infatti gli intermezzi musicali a cura di "The Black Shadow", che cureranno la colonna sonora dal vivo con performance appositamente scelte per dialogare con le sfumature della manifestazione.
A impreziosire ulteriormente l'appuntamento è previsto l'intervento d'eccezione del noto Maestro Pasticcere Nicola Giotti, che porterà sul palco la sua firma e la sua maestria artistica, coniugando l'alta pasticceria allo spirito culturale dell'evento.
La premiazione dei vincitori sarà il risultato di un sistema di valutazione attento e condiviso. I testi in gara sono stati già giudicati da una commissione interna dell'Associazione Touring Juvenatium; a questa valutazione si sommerà il voto espresso da ben 20 giudici esterni durante la serata.
L'evento gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Città di Giovinazzo, inserendosi nel ricco cartellone degli appuntamenti di Estate Giovinazzo 2026. Un appuntamento imperdibile che unisce letteratura, identità territoriale, grande musica e alta pasticceria.
L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno a un tema fortemente evocativo e legato all'identità locale: "Addò l'acque sbatte, u méure respònne – Tra le mura della Città e il Mare". Attraverso la voce e la creatività dei partecipanti, la manifestazione celebra il valore della tradizione, la bellezza del patrimonio linguistico dialettale e le radici storiche del territorio.
La serata non sarà soltanto un momento di celebrazione letteraria, ma un vero e proprio spettacolo a tutto tondo. Ad accompagnare la lettura e la declamazione dei testi inediti ci saranno infatti gli intermezzi musicali a cura di "The Black Shadow", che cureranno la colonna sonora dal vivo con performance appositamente scelte per dialogare con le sfumature della manifestazione.
A impreziosire ulteriormente l'appuntamento è previsto l'intervento d'eccezione del noto Maestro Pasticcere Nicola Giotti, che porterà sul palco la sua firma e la sua maestria artistica, coniugando l'alta pasticceria allo spirito culturale dell'evento.
La premiazione dei vincitori sarà il risultato di un sistema di valutazione attento e condiviso. I testi in gara sono stati già giudicati da una commissione interna dell'Associazione Touring Juvenatium; a questa valutazione si sommerà il voto espresso da ben 20 giudici esterni durante la serata.
L'evento gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Città di Giovinazzo, inserendosi nel ricco cartellone degli appuntamenti di Estate Giovinazzo 2026. Un appuntamento imperdibile che unisce letteratura, identità territoriale, grande musica e alta pasticceria.