A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale

Prende il via l'attesa serata conclusiva dedicata alla declamazione e alla premiazione del Concorso di Poesie e Racconti in dialetto - "Autori in Campo", una fortunata iniziativa giunta alla sua XII Edizione e promossa dall'. L'evento si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 20.00 nella suggestiva cornice dell'Istituto Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno a un tema fortemente evocativo e legato all'identità locale:. Attraverso la voce e la creatività dei partecipanti, la manifestazione celebra il valore della tradizione, la bellezza del patrimonio linguistico dialettale e le radici storiche del territorio.La serata non sarà soltanto un momento di celebrazione letteraria, ma un vero e proprio spettacolo a tutto tondo. Ad accompagnare la lettura e la declamazione dei testi inediti ci saranno infatti gli intermezzi musicali a cura di, che cureranno la colonna sonora dal vivo con performance appositamente scelte per dialogare con le sfumature della manifestazione.A impreziosire ulteriormente l'appuntamento è previsto l'intervento d'eccezione del noto Maestro Pasticcere Nicola Giotti, che porterà sul palco la sua firma e la sua maestria artistica, coniugando l'alta pasticceria allo spirito culturale dell'evento.La premiazione dei vincitori sarà il risultato di un sistema di valutazione attento e condiviso. I testi in gara sono stati già giudicati da una commissione interna dell'Associazione Touring Juvenatium; a questa valutazione si sommerà il voto espresso da ben 20 giudici esterni durante la serata.L'evento gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Città di Giovinazzo, inserendosi nel ricco cartellone degli appuntamenti di Estate Giovinazzo 2026. Un appuntamento imperdibile che unisce letteratura, identità territoriale, grande musica e alta pasticceria.