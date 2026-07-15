Chiusura primo tratto lungomare Marina Italiana e ZTL: la voce di Noi per Giovinazzo

In merito all'istituzione della nuovail gruppo di opposizioneinterviene chiedendo all'Amministrazione comunale di fornire risposte chiare su alcuni aspetti ritenuti fondamentali per cittadini, residenti e operatori economici.«Sia chiaro – dichiarano i rappresentanti di– siamo favorevoli alla valorizzazione del nostro lungomare e alla possibilità di renderlo maggiormente fruibile in sicurezza. Tuttavia, amministrare una città significa programmare con trasparenza e assumere decisioni che tengano conto di tutte le possibili conseguenze».Tra le principali perplessità sollevate vi è, anzitutto, la durata del provvedimento. Ad oggi, infatti,anche durante il periodo invernale. Un elemento che, secondo l'opposizione, merita di essere chiarito tempestivamente affinché residenti e attività commerciali possano organizzarsi senza subire decisioni improvvise.Altro punto evidenziato riguarda il tema della sicurezza e dell'accessibilità dei mezzi di soccorso. Oltre ai varchi della ZTL, sul lungomare sono state installate fioriere che bloccano la carreggiata. «Ci chiediamo – proseguono dalla segreteria di Noi per Giovinazzo – se sia stata effettuata una puntuale valutazione sull'impatto che tali ostacoli potrebbero avere in caso di emergenza. Ogni secondo può essere determinante per consentire il rapido intervento di ambulanze e altri mezzi di soccorso, soprattutto in una zona che durante l'estate registra una presenza molto elevata di cittadini e turisti».Il gruppo di opposizione pone inoltre l'attenzione sulle finalità effettive del provvedimento. «È legittimo domandarsi – affermano – se la chiusura del lungomare risponda esclusivamente ad esigenze di sicurezza oppure se, di fatto, favorisca l'ampliamento degli spazi esterni destinati ad alcune attività commerciali. Se la ratio fosse questa, sarebbe opportuno spiegare perché analoghe misure non vengano adottate anche in altre zone della città caratterizzate da condizioni simili».Per queste ragioni,sulla programmazione della ZTL, sulle valutazioni effettuate in materia di sicurezza e sulle reali finalità dell'intervento.– conclude il gruppo – hanno bisogno di risposte concrete e di un confronto trasparente. Su temi che incidono sulla sicurezza, sulla mobilità e sulla vivibilità della città servono meno annunci e più chiarezza amministrativa».