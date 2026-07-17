Guasto sulla linea: ritardi e cancellazione dei treni da e per Giovinazzo

Un guasto tecnico alla linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha di fatto messo in ginocchio la circolazione sulla tratta adriatica pugliese tra le 13.00 e le 15.00 di quest'oggi, venerdì 17 luglio.Tanti i pendolari dei comuni del litorale a Nord di Bari e della Bat che hanno dovuto subire disagi per ritardi sino ad un'ora e cancellazione dei loro treni. Una situazione che tuttavia sembra ormai ripetersi con frequenza, con ripercussioni negative sulla vita e sulla giornata lavorativa di molti studenti e pendolari.«Questa che sta per concludersi - ci ha detto la consigliera comunale di Forza Giovinazzo,- è stata una settimana funestata da imprevisti, cosa che appare ormai una routine per Trenitalia, non accettabile però da chi è costretto a servirsi dei treni per andare a lavorare. Chiediamo tutele e buon senso, al di là di singoli imprevisti che non sono di certo addebitabili alla società. La frequenza con cui accadono, tuttavia, ci fa propendere per un servizio non adeguato rispetto al crescendo di collegamenti tanto vantato nei mesi scorsi. Si tratta - ha concluso Marzella - di elementari diritti dei viaggiatori da tutelare sempre, restringendo al minimo la forbice dei disagi probabili che possono verificarsi. Efficienza vuol dire questo: visione e previsione di potenzialità e criticità. Speriamo qualcuno lo capisca. Da parte mia, e credo di potermi fare interprete di tutte le forze che siedono in Consiglio comunale, va il più totale sostegno alle famiglie che quotidianamente subiscono situazioni di questo tipo».