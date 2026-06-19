Associazioni
Corteo Storico 2026, la Pro Loco Giovinazzo lancia il video promozionale
Tanti i consensi arrivati dai canali social
Giovinazzo - venerdì 19 giugno 2026
Il Corteo Storico di Giovinazzo è uno degli appuntamenti clou dell'estate nella cittadina adriatica. È certamente il momento più evocativo del culto mariano ed è da oltre mezzo secolo un appuntamento a cui tanti giovanissimi vogliono partecipare.
A rinvigorire, di anno in anno e non senza difficoltà, quella tradizione c'è la Pro Loco che anche quest'anno lo sta organizzando, in vista del prossimo 22 agosto.
Consci dell'importanza di eventi come il Corteo Storico come volano per il turismo e soprattutto per la conoscenza oltre i confini comunali della grande tradizione locale, i volontari dell'associazione di piazza Umberto I hanno lanciato in questi giorni un video promozionale dell'evento, molto apprezzato dagli utenti dei social network.
«Conoscete la storia della Madonna di Corsignano? - si legge nella nota Facebook - Dai viaggi del crociato Gereteo, nel lontano 1187, fino ai giorni nostri, la Cattedrale di Giovinazzo custodisce un legame speciale che unisce tutta la comunità. Nel video, un piccolo "Cicerone" d'eccezione ci porta alla scoperta di questa bellissima favola antica».
Il video integrale ve lo proponiamo a questo link, ma prima vi ricordiamo che nei giorni mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 18:30 alle 20:30, ci si può recare in piazza Umberto I per iscriversi alla 57ª edizione del Corteo Storico.
A rinvigorire, di anno in anno e non senza difficoltà, quella tradizione c'è la Pro Loco che anche quest'anno lo sta organizzando, in vista del prossimo 22 agosto.
Consci dell'importanza di eventi come il Corteo Storico come volano per il turismo e soprattutto per la conoscenza oltre i confini comunali della grande tradizione locale, i volontari dell'associazione di piazza Umberto I hanno lanciato in questi giorni un video promozionale dell'evento, molto apprezzato dagli utenti dei social network.
«Conoscete la storia della Madonna di Corsignano? - si legge nella nota Facebook - Dai viaggi del crociato Gereteo, nel lontano 1187, fino ai giorni nostri, la Cattedrale di Giovinazzo custodisce un legame speciale che unisce tutta la comunità. Nel video, un piccolo "Cicerone" d'eccezione ci porta alla scoperta di questa bellissima favola antica».
Il video integrale ve lo proponiamo a questo link, ma prima vi ricordiamo che nei giorni mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 18:30 alle 20:30, ci si può recare in piazza Umberto I per iscriversi alla 57ª edizione del Corteo Storico.