"Le città invisibili", alla Cittadella della Cultura un viaggio letterario e sonoro

Nell'ambito del cartellone di eventipromosso e patrocinato dall'ente comunale, si inserisceviaggio letterario e sonoro che unirà musica e parole, spaziando negli affascinanti scenari di Italo Calvino, autore che ha lasciato un segno indelebile nel mondo culturale italiano.L'evento, con ingresso libero, si terrà domenica 19 luglio, alle ore 20.30, negli spazi della Cittadella della Cultura, luogo d'incontro culturale e di aggregazione sociale, posto in Piazza S. Agostino. In scena il noto musicista e compositore Gaetano Depalma, originario di Giovinazzo e residente da anni a Torremaggiore, chitarre, mandoloncello- looper ; Gina Palmieri, voce e la partecipazione di Mariangela Di Capua quale voce recitante.L'incontro tra suoni, musica e parole si preannuncia piacevole, interessante e tutto da scoprire.La scelta di realizzare un concerto, che può essere definito un percorso musicale sul poeta e scrittore Italo Calvino, vuol passare attraverso alcune delle città immaginarie descritte da Italo Calvino, ognuna delle quali diventa lo spunto per un'esplorazione sonora unica. La musica, eseguita dal chitarrista e polistrumentista Gaetano Depalma, insieme alla splendida voce del soprano e cantautrice Gina Palmieri, spazia dalla chitarra (classica, acustica, elettrica), al mandoloncello, al flauto, all'elettronica, creando un tessuto sonoro ricco e variegato che evoca le atmosfere misteriose e suggestive delle città invisibili. Il looper permette all'artista di sovrapporre suoni e creare architetture sonore complesse, in cui elementi acustici ed elettronici si fondono in un dialogo continuo. Lo spettatore sarà guidato in questo percorso musicale e letterario da una voce recitante, quella di Mariangela di Capua, che introduce i brani, o che diventa parte integrante dei brani stessi. L'idea è il frutto di una serie di coincidenze che vanno dall'essermi imbattuto per caso nella scoperta di questo capolavoro letterario, dall'esigenza di creare un progetto originale e musicalmente gratificante, e dall'incontro professionale, cui è seguito un bel sodalizio musicale, con Gina Palmieri e la sua associazione InCanto APS di Lesina (FG), che insieme con me ha creduto in questo progetto e collaborato alla sua realizzazione.Abbiamo incontrato, professionista dotato di talento musicale e artistico, caro alla nostra città, e gli abbiamo chiesto riguardo la scelta del titolo assegnato al suo nuovo progetto musicale. Ecco cosa ci ha detto.«"Le Città Invisibili" è un progetto musicale che trae ispirazione dall'omonima opera di Italo Calvino, un classico della letteratura italiana che esplora il tema della città come luogo dell'immaginario, della memoria, del desiderio e della molteplicità dell'esperienza umana. Il concerto si propone di tradurre in suoni le suggestioni letterarie di Calvino, creando un'esperienza immersiva che trasporterà lo spettatore in un viaggio attraverso paesaggi sonori evocativi e atmosfere oniriche.In questo concerto mi accompagnano sul palco Gina Palmieri, di cui avrete la possibilità di ammirarne la bravura sia come soprano sia come cantautrice, alcuni dei brani che ascolterete sono sue composizioni, e la mia amica di sempre Mariangela Di Capua che in quest' occasione sarà la voce recitante e in qualche modo anche il filo conduttore dello spettacolo, introducendo i brani musicali e leggendo brani originali dell'opera di Calvino. E infine, ci sarà un "ospite", il talentuoso percussionista Gabriele Specchiulli che avrete modo di conoscere e apprezzare durante la serata. In questi ultimi anni, nonostante non risieda più a Giovinazzo ormai dal "lontano" 2015, ho comunque continuato a esibirmi in varie formazioni musicali con cui ho collaborato e collaboro, quindi non parliamo di un vero e proprio "ritorno". Questo concerto ha un sapore particolare, perché mette insieme tutte le esperienze musicali che ho vissuto nel corso degli anni. Ci saranno brani di chitarra classica solista, brani del repertorio lirico, ci sarà musica creata estemporaneamente, musica suonata con più strumenti contemporaneamente, musica pop e cantautorale…insomma tutte le sfaccettature della mia formazione, legata quasi in toto al territorio di Giovinazzo, sono racchiuse in questo progetto. Ecco perché penso che vivrò quest'esperienza con un'emozione diversa dal solito. Colgo l'occasione, grazie a Giovinazzo Viva, di rivolgere un sentito ringraziamento all' Amministrazione Comunale e in particolare all'Assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli perché hanno accolto con entusiasmo questo progetto e voluto fortemente che si realizzasse».Diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari sotto la guida del M° Pasquale Scarola, si è specializzato in didattica dello strumento musicale. Nel corso degli anni ha seguito dei corsi di perfezionamento con chitarristi di fama mondiale e svolge un'attività concertistica molto intensa sia come solista, che come componente di orchestre e formazioni da camera, in particolare l'Orchestra di Chitarre "De Falla" diretta dal M° Pasquale Scarola, il quartetto di chitarre "New Guitar Style" con cui ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e l'Accademia Mandolinistica Pugliese diretta dal M° Leonardo Lospalluti, con cui ha collaborato sia come chitarrista che come mandoloncellista e con cui ha anche inciso per l'etichetta Stradivarius. Ha collaborato come chitarrista solista all'allestimento del "Barbiere di Siviglia" presso il Teatro Petruzzelli di Bari, con la regia di Michele Mirabella, e ha partecipato come solista alla prima esecuzione europea del concerto per due chitarre e orchestra di J. Cardozo "Suite Indiana" con l'EurOrchestra diretta dal M° F. Lentini. Lo stesso concerto è stato rieseguito con varie formazioni orchestrali. Per cinque anni, fino al 2025, è stato presidente della Scuola di Musica Comunale "F. Cortese", dopo esserne stato prima alunno e poi insegnante. Attualmente insegna chitarra presso la Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale "Grimaldi-Giovanni Paolo II" in provincia di Foggia e collabora stabilmente con associazioni musicali locali. Artisticamente è impegnato come chitarrista e polistrumentista anche in varie formazioni jazz, blues e di musica popolare.