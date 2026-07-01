Concluso il corso "Inglese senza età" della Pro Loco Giovinazzo

Si è concluso a fine giugno il corsoun progetto nato dalla collaborazione tra la, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di mettersi in gioco e investire nella propria formazione.Un percorso che ha coinvolto adulti di ogni livello, offrendo l'opportunità sia a chi si è avvicinato per la prima volta alla lingua inglese, sia a chi ha scelto di consolidare e approfondire le proprie competenze.A conclusione del corso, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, simbolo dell'impegno, della costanza e del percorso di crescita intrapreso insieme.Ancora una volta la Pro Loco Giovinazzo segna con fatti oggettivi il suo nuovo corso intrapreso alcuni anni fa, aprendosi alla comunità, divenendo punto di riferimento per turisti e visitatori e per la valorizzazione del sapere e del territorio.