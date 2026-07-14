"Notti di Stelle 2026": musica, comicità e danza per un weekend di grande spettacolo a Giovinazzo

Torna "Notti di Stelle", la rassegna estiva che animerà Piazza Vittorio Emanuele II nelle serate di. A partire dalle 20:30, il cuore della città ospiterà due appuntamenti dedicati alla musica, alla comicità e alla danza, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.Ad aprire la manifestazione sarà Michela Borgia, protagonista dello spettacolo "Il Più Grande Tributo a Mina", un omaggio artistico dedicato a una delle più grandi interpreti della musica italiana.Lo spettacolo, apprezzato in numerosi teatri e piazze italiane, ha recentemente ottenuto grande visibilità grazie alla partecipazione dell'artista al programma Like a Star, condotto da Amadeus e trasmesso sul NOVE. Non una semplice imitazione, ma una produzione che ripercorre i più celebri successi di Mina attraverso un'interpretazione vocale e scenica di forte impatto.La seconda serata sarà invece all'insegna del divertimento. Sul palco salirà Uccio De Santis, tra i volti più noti della comicità pugliese, pronto a proporre il suo repertorio di sketch, racconti e battute che da anni conquistano il pubblico.A seguire spazio alla musica con il ritorno dei Banana's Republiq, band salentina protagonista di un live ricco di energia e grandi successi, pronta a trasformare Piazza Vittorio Emanuele II in una grande festa sotto le stelle.A fare da colonna visiva e coreografica all'intero weekend, impreziosendo entrambe le serate saranno le coinvolgenti, pronti a portare sul palco energia, ritmo e performance di alto livello,e dal coreografo internazionaleattraverso coinvolgenti coreografie ispirate ai ritmi caraibici e latino-americani, contribuendo a rendere ancora più spettacolare l'atmosfera della manifestazione.Con un cartellone che alterna musica d'autore, comicità e danza, "Notti di Stelle 2026" si prepara a confermarsi tra gli appuntamenti più attesi dell'estate giovinazzese.