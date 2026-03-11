La Cittadella della Cultura. <span>Foto Gianluca Battista</span>
La Cittadella della Cultura. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

Sedute di laurea alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Nel pomeriggio di oggi, 11 marzo, una occasione unica per un contenitore storico

Giovinazzo - mercoledì 11 marzo 2026 13.55
Giovinazzo ospiterà questo pomeriggio, 11 marzo, sedute di laurea dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. Non è una bufala, ma è quanto accadrà a breve all'interno della Cittadella della Cultura, uno dei contenitori storici più suggestivi della cittadina adriatica, un ex convento agostiniano patrimonio della comunità locale.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al prof. Antonio Nisio con il collega prof. Andrea Morone, entrambi docenti del DEMDI (Dipartimento di Economia Management e Diritto dell'Impresa). Una prima assoluta, una data storica per il mondo accademico. A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco Michele Sollecito, anch'egli accademico e ricercatore del Dipartimento di Ricerca ed Innovazione Umanistica dell'Ateneo barese.

  • Cittadella della Cultura
Trovato ferito nell'auto, mistero fitto tra Bitonto e Giovinazzo: è giallo
11 marzo 2026 Trovato ferito nell'auto, mistero fitto tra Bitonto e Giovinazzo: è giallo
Giovinazzo su Rai 1, la soddisfazione dell'assessora Piscitelli
11 marzo 2026 Giovinazzo su Rai 1, la soddisfazione dell'assessora Piscitelli
