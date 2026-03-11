Sedute di laurea alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Giovinazzo ospiterà questo pomeriggio, 11 marzo, sedute di laurea dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. Non è una bufala, ma è quanto accadrà a breve all'interno della Cittadella della Cultura, uno dei contenitori storici più suggestivi della cittadina adriatica, un ex convento agostiniano patrimonio della comunità locale.L'iniziativa è stata resa possibile grazie alentrambi docenti del DEMDI (Dipartimento di Economia Management e Diritto dell'Impresa). Una prima assoluta, una data storica per il mondo accademico. A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco Michele Sollecito, anch'egli accademico e ricercatore del Dipartimento di Ricerca ed Innovazione Umanistica dell'Ateneo barese.