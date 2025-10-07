La Cittadella della Cultura
A Giovinazzo un incontro informativo Intercultura per studiare all’estero nel 2026-27

Rivolto a studenti e studentesse nati tra il 1° luglio 2008 ed il 31 agosto 2011

Giovinazzo - martedì 7 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l'anno scolastico 2026-2027, rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011, che desiderano vivere un'esperienza di studio e di vita all'estero.

Il bando è disponibile sul sito www.intercultura.it fino al 10 novembre 2025.
Oltre 1.000 borse di studio consentiranno a tanti giovani di partecipare ai programmi, con coperture dal 25% al 100% della quota, anche grazie alle borse del Programma ITACA INPS.

Tra le novità: nuovi programmi semestrali in Spagna, Panama e Honduras, e partenze a gennaio 2027 per destinazioni come Australia, Giappone, Canada e Argentina.
Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Cittadella della Cultura di Giovinazzo, i volontari del Centro Locale Intercultura Bari Nord terranno un incontro informativo gratuito per genitori e studenti. Sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio i programmi, le borse di studio disponibili e ascoltare le testimonianze degli studenti del territorio appena rientrati da un'esperienza all'estero. Per informazioni: 3465714741 Silvia Porcelli.
